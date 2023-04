Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o výpis podání trestních oznámení a aktuálním stavu jejich řešení, které byli podané osobou žadatele v letech 2021 až 2023, proti konkrétní osobě.

Žadateli byly poskytnuty následující informace:

Rok 2021

KRPA-70182/PŘ-2021-001311 - PŘESTUPEK PROTI OBČANSKÉMU SOUŽITÍ – ukončeno 22. 3. 2021 dle § 74 odst. 2 zák. č. 250/2016 Sb.,

KRPA-331557/ČJ-2021-001311 - PROVĚŘENÍ OZNÁMENÍ ÚDAJNÉ SEBEPOŠKOZOVÁNÍ – 12. 12. 2021 – ostatní – ukončeno 13. 12. 2021 a to A/A

KRPA-339738/ČJ-2021-001311 - OBAVA O ZDRAVÍ – 20. 12. 2021 – ostatní – ukončeno 21. 12. 2021

Rok 2022

KRPA-19461/ČJ-2022-001311 - OBAVA O ŽIVOT A ZDRAVÍ – 14. 1. 2022 – oznamovatel – ukončeno 14. 1. 2022 a to A/A

KRPA-42042/ČJ-2022-001311 - PROVĚŘENÍ OZNÁMENÍ – 5. 2. 2022 – oznamovatel – ukončeno dne 7. 2. 2022 a to A/A

KRPA-72828/PŘ-2022-001311 - PŘESTUPEK PROTI OBČANSKÉMU SOUŽITÍ 16 – 5. 3. 2022 – oznamovatel – ukončeno 7. 3. 2022 dle § 74 odst. 2 zák. č. 250/2016 Sb.,

KRPA-113681/ČJ-2022-001311 - PROVĚŘENÍ OZNÁMENÍ – 7. 4. 2022 – oznamovatel – ukončeno dne 8. 4. 2022 a to A/A

KRPA-114719/ČJ-2022-001311 - PROVĚŘENÍ OZNÁMENÍ - 16 – 8. 4. 2022 – oznamovatel – ukončeno dne 25. 4. 2022 a to A/A

KRPA-136958/ČJ-2022-001311 - PROVĚŘENÍ OZNÁMENÍ – 24. 4. 2022 – ostatní – ukončeno 27. 4. 2022 a to A/A

KRPA-178830/ČJ-2022-001311 - ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ – 29. 5. 2022 - oznamovatel – ukončeno dne 6. 6. 2022 a to A/A

KRPA-246245/PŘ-2022-001311 - PŘESTUPEK PROTI OBČANSKÉMU SOUŽITÍ – 27. 7. 2022 – poškozený – ukončeno 18. 8. 2022 dle § 74, odst. 2 zák. č. 250/2016 Sb.,

KRPA-247314/PŘ-2022-001311 – POŠKOZENÍ POŠTOVNÍ SCHRÁNKY – 27. 7. 2022 – podezřelý – ukončeno dne 1. 8. 2022 dle § 74 odst. 2 zák. č. 250/2016 Sb.,

KRPA-256769/PŘ-2022-001311 - PŘESTUPEK PROTI OBČANSKÉMU SOUŽITÍ – 5. 8. 2022 – oznamovatel, poškozený – ukončeno dne 16. 8. 2022 dle § 74 odst. 2 zák. č. 250/2016 Sb.,

KRPA-264529/PŘ-2022-001311 - NP POŠKOZENÍ DVEŘÍ OD BYTU – 12. 8. 2022 – ostatní – ukončeno 18. 8. 2022 dle § 74 odst. 3 písm. b) zák. č. 250/2016 Sb.,

KRPA-316676/ČJ-2022-001311 - PROVĚŘENÍ OZNÁMENÍ – 29. 9. 2022 – oznamovatel – ukončeno dne 30. 9. 2022 a to A/A

KRPA-397402/PŘ-2022-001311 - PŘESTUPEK PROTI OBČANSKÉMU SOUŽITÍ – 13. 12. 2022 – oznamovatel – ukončeno dne 22. 2. 2023 dle § 74 odst. 2 zák. č. 250/2016 Sb.,

KRPA-409873/ČJ-2022-001311 - POHŘEŠOVÁNÍ OSOBY – 28. 12. 2022 – pohřešovaný – ukončeno 30. 12. 2022

Rok 2023

KRPA-63694/TČ-2023-001311 - NP KRÁDEŽ VLOUPÁNÍM DO GARÁŽE – 17. 2. 2023 – ostatní – ukončeno dne 16. 3. 2023 dle § 159a odst. 5 trestního řádu

KRPA-114390/ČJ-2023-001311 - PROVĚŘENÍ OZNÁMENÍ – 30. 3. 2023 – neukončeno.

