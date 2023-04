Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o doplnění informací ve věci žádosti vyřízené pod č. j. KRPA-100935/ČJ-2023-0000KR, ohledně postihu řidičů, dopouštějících se dopravních přestupků v prostoru autobusového nádraží Praha 5, Na Knížecí, povinný subjekt doplňuje původní informaci dle žádosti:

Žadateli byly poskytnuty požadované informace, konkrétně č. j. šetření předmětných přestupků

KRPA-161226/PŘ-2019-001251 - nerespektování dopr. značení B2 (vjezd Stroupežnického)

KRPA-317984/PŘ-2019-001214 - nerespektování dopr. značení B1 (vjezd Ostrovského)

KRPA-394110/PŘ-2019-001264 - nerespektování dopr. zn. B1 + jízda pod vlivem alkoholu (Stroupežnického x Za Ženskými domovy)

KRPA-288549/PŘ-2020-001213 - nerespektování dopr. značení B1 (vjezd z Ostrovského)

KRPA-195159/PŘ-2021-001213 - nerespektování dopr. značení B1 (ul. Za Ženskými domovy)

KRPA-100508/PŘ-2022-001251 - nerespektování dopr. značení B2 (ul. Za Ženskými domovy)

KRPA-223427/PŘ-2022-001217 - nerespektování dopr. značení B2 (ul. Za Ženskými domovy)

KRPA-225811/PŘ-2022-001213 - nerespektování dopr. značení B1 (vjezd z Ostrovského)

KRPA-239896/PŘ-2022-001213 - nerespektování dopr. značení B1 (vjezd z Ostrovského)

KRPA-377361/PŘ-2022-001213 - nerespektování dopr. značení B1 (Stroupežnického x Za Ženskými domovy)

KRPA-50597/PŘ-2023-001213 - nerespektování dopr. značení B2 (vjezd ze Stroupežnického)

KRPA-89298/PŘ-2023-001206 - nerespektování dopr. značení B1 (vjezd z Ostrovského)

KRPA-89327/PŘ-2023-001206 - nerespektování dopr. značení B1 (vjezd z Ostrovského)

KRPA-89341/PŘ-2023-001206 - nerespektování dopr. značení B1 (vjezd z Ostrovského)

KRPA-89785/PŘ-2023-001206 - nerespektování dopr. značení B1 (vjezd z Ostrovského)

KRPA-89797/PŘ-2023-001206 - nerespektování dopr. značení B1 (vjezd z Ostrovského)

KRPA-100288/PŘ-2023-001213 - nerespektování dopr. značení B1 (vjezd z Ostrovského)

V rámci dobré správy k personifikovanému komentáři žadatele, bylo sděleno, že informace jsou vždy vyžadovány jako podklad pro odpověď žadateli od dotčených součástí policie, jichž se dotaz dotýká a jež jsou příslušné pro zpracování podkladů. Informace nejsou, jak žadatel uvádí, generovány zpracovatelem žádosti, ale jsou vyřizovány na základě dodaných podkladů příslušných součástí policie. Tato informace je doplněním spolupráce ve věci vyřizování dotazů dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, neboť jako osoba neznalá postupů v policii o těchto skutečnostech nemůže mít žadatel vědomost. Dále je na místě uvést, že dle zpracovatele podkladů byla předmětná informace žadateli poskytnuta za pomoci vytěžení IS ETŘ, kdy byly vyhledány přestupky spočívající v porušení předmětného značení v dané lokalitě. Vzhledem k tomu, že autobusové nádraží je z převážné části areálem ležícím mimo konkrétní ulici, na který se dá vjet jak z ulice Ostrovského (porušením zákazové značky B1), tak z ulice Stroupežnického (protisměrem porušením zákazové značky B2, kdy řidiči zpravidla před samotným odbočením do prostoru autobusového nádraží nebo před zaparkováním ve výjezdech z tohoto terminálu nerespektují již zákazovou značku B1 při odbočení z ulice Za Ženskými domovy do ulice Stroupežnického, ale i přímo z ulice Za Ženskými domovy (opět porušením zákazové značky B1), bylo nutno při hledání zadat jako zájmovou oblast celý terminál včetně přilehlých ulic, kdy tato zájmová oblast byla při hledání vytyčena kružnicovým perimetrem majícím svůj střed uprostřed autobusového nádraží s poloměrem 100 m. Poté byla žadateli poskytnuta č. j. veškerých spisů, které byly informačním systémem dle takto nastavených parametrů vygenerovány a týkaly se přestupků na úseku BESIP spočívajících v porušení zákazové dopravní značky B1 či B2 (zákaz vjezdu všech vozidel obousměrný či jednosměrný). V daném případě žadatel namítá skutečnost, že poskytnutá informace zahrnuje i jinou informaci, než tu, kterou požadoval, a to že byly poskytnuty i přestupky spočívající v porušení zákazové značky při vjezdu do ulice Stroupežnického z ulice Za Ženskými domovy (tedy že obdržel informaci širší, než požadoval). To je možné a pravděpodobné, protože i porušení zákazu vjezdu do ulice Stroupežnického s požadovanou informací souvisí a zároveň vytěžení informačního systému ETŘ má své limity. Povinný subjekt byl nucen požadovanou informaci fakticky vytvořit svou analytickou činností, ale její vygenerování do podrobností, které žadatel požaduje (přestupek spočívající v nerespektování jen určité dopravní značky pouze v části ulice a případě i mimo konkrétní ulici), systém neumožňuje - navíc tímto povinný subjekt fakticky vytváří novou sestavu (novou informaci) z širšího celku dle zadání žadatele, ačkoli dle zákona v takovém případě postačí poskytnout širší celek (viz ust. § 4a zákona).

vytisknout e-mailem