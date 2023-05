Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které se domáhal informací, kolik policistů bylo zraněno, o jaká zranění šlo včetně vážnosti a jakým způsobem ke zranění došlo včetně informace o tom, zda bylo přímo způsobeno někým z demonstrantů a to zvlášť pro každý konkrétní případ, uvedení role každého takového policisty (těžkooděnec, pořádkový, antikonfliktní tým apod.). Kolik demonstrantů bylo zraněno, o jaká zranění šlo a jakým způsobem ke zranění došlo, kdy se o zranění Policie ČR poprvé dozvěděla a od koho, role osoby či subjektu (demonstrant, kolemjdoucí, nemocnice, vlastní pozorování). Kolik bylo přímých zásahů Policie ČR vůči konkrétním agresivním demonstrantům, vůči kolika osobám, z jakého konkrétního důvodu a jak bylo zasaženo, zda došlo k použití nějakých zbraní a jakých, zda takový zásah způsobil nějaké ze zranění demonstrantů a jaké konkrétně. Kolik demonstrantů (pokud není přesné číslo, alespoň odhad) se této akce ohledně sundán

Žadateli byly poskytnuty následující informace. V souvislosti s provedenými zákroky Policie ČR došlo k lehkému zranění tří policistů Speciální pořádkové jednotky povinného a to pohmoždění při vytlačování demonstrantů před vchodem do budovy Národního muzea, natažení svalu při vytlačování davu demonstrantů z prostoru schodiště před budovou Národního muzea, pohmoždění při vytlačování demonstrantů z prostoru schodiště před budovou Národního muzea.

V rámci provedení zákroků není evidováno žádné zranění civilní osoby. V rámci plnění služebních úkolů Policie ČR došlo k zajištění 20 osob v souladu s ust. § 26 odst. 1 písm. f) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, pro podezření ze spáchání přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci dle ust. § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, dále došlo k zadržení 1 osoby v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů., pro podezření ze spáchání přečinu popírání, schvalování a ospravedlňování genocidia podle § 405 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Při plnění služebních úkolů v souladu s ust. § 2 zákona o PČR byl proveden, v souladu s ust. § 59 zákona o PČR zákrok pod jednotným velením za účelem zajištění bezpečnosti, ochrany života, zdraví a majetku jak policistů, tak nezúčastněných osob a obnovení veřejného pořádku, neboť demonstranti byli velmi agresivní a nedbali výzev Policie ČR. Policisté byli vybaveni vrhacím prostředkem mající povahu střelné zbraně podle jiného právního předpisu s dočasně zneschopňujícím účinkem dle ust. § 52 písm. d) zákona o PČR, při zákroku použit „Pepper Ball“ pro vystřelování značkovacích kuliček k označení agresivních osob, bez zranění osob. Kolik demonstrantů se této akce zúčastnilo? Povinný subjekt tento údaj neeviduje. Zda byly zaznamenány nějaké konkrétní činy demonstrantů vůči majetku, zejména na budově Národního muzea a případně jaké? Povinný subjekt neeviduje žádný takto definovaný veřejnoprávní delikt. Na závěr, k 25. 4. 2023 nebyl žádný zákrok příslušníků povinného subjektu v prostoru před vstupem do Národního muzea dne 11. 3. 2023 vyhodnocen jako nepřiměřený a nebylo rovněž shledáno pochybení na straně povinného subjektu v souvislosti s provedeným zákrokem.

vytisknout e-mailem