Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o kontakt na policisty z výkonu, kteří by byli ochotni poskytnout informace z praxe ohledně problematiky dokazování trestních činů šíření nakažlivé lidské nemoci, případně šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti.

Žadateli bylo sděleno následující.

K uvedenému dotazu byl proveden analytický dotaz za období březen 2020 až březen 2022, tedy za období nouzového stavu v době pandemie Covid, zaměřený na nápad trestné činnosti dle § 152 TZ šíření nakažlivé nemoci a § 153 TZ šíření nakažlivé nemoci z nedbalosti, a to na území hl. m. Prahy. Povinný subjekt dále odkazuje na zveřejněné statistiky - přehled kriminality na https://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx. Prověřování výše uvedených trestných činů patří jak do věcné příslušnosti jednotlivých místních oddělení policie, tak i skupin Služby kriminální policie a vyšetřování, které jsou začleněny do Obvodních ředitelství policie Prahy I - IV, v případě nejzávažnější právní kvalifikace Odboru extremismu a terorismu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy viz https://www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx?area=pha&nid=269&docid=22454&num=5. Dále povinný subjekt upozorňuje, že dle InfZ se každá žádost posuzuje individuálně a povinný subjekt rozhodne, zda může nebo nemůže poskytnout odpověď na konkrétní body žádosti o informace, z toho vyplývá, že není možné po povinném subjektu požadovat jakýkoli příslib, že ten či onen policista v budoucnu poskytne požadované informace. Informace dle InfZ na písemnou žádost poskytuje povinný subjekt standardizovanou (formální) cestou, nikoli tím, že odkáže žadatele na policistu, aby mu sdělil, co chce vědět. Za zcela zásadní v této věci povinný subjekt akcentuje, že každý policista má ze zákona povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem služby, viz § 45 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníka bezpečnostních sborů. V trestním řízení upravuje mlčenlivost i poskytování informací zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád.

