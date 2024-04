Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o poskytnutí informací, kdy policejní vozidlo změřilo rychlost osobního vozidla značky Peugeot, které poměrně rychle předjelo osobní automobil žadatele s konkrétní RZ dne 22. 2. 2024 kolem 15 hodiny v ulici 5. května ve směru k Nuselskému mostu (přibližně v místech křížení s ulicí Sdružení) a to: 1. „… zda policie disponuje nějakým vlastním interním procesem, který spočívá v kontrole již provedených měření co do jejich technické správnosti, 2. … zda policie tento přestupek oznámila správnímu orgánu, nebo věc odložila, 3. sdělení, jaký typ rychloměru byl k měření užit, 4. zaslání fotografie z rychloměru, včetně jejich metadat, 5. sdělení, zda byla tato fotografie (byl-li přestupek oznámen správnímu orgánu) předána správnímu orgánu vytištěná, nebo v elektronické podobě.“

Žadateli byla poskytnuta následující informace:

Dle sdělení oddělení řízení dopravy Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, byla žadateli poskytnuta následující informace:

ad 1) Měřící zařízení prochází každoroční kalibrací a seřízením u výrobce, který je k tomuto oprávněn. V případě, že by nebyly splněny technické podmínky měření k zachycení přestupku, radar by sám vyhodnotil měření jako neplatné, záznam by nepořídil, nebo by vozidlo nebylo na obrazovém záznamu přestupku zachyceno ve správné pozici. Záznamy pořízené měřícím zařízením v příslušném formátu (foto nebo video) jsou následně zkontrolovány policistou, který zpracovává tyto záznamy v archivačním programu, který dodává výrobce ke každému měřícímu zařízení a který však není přístupný, neboť společnost Ramet s.r.o., Letecká 1110, Kunovice považuje návod za dílo podléhající ochraně podle práva autorského.

ad 2) Uvedený přestupek byl oznámen správnímu orgánu Magistrátu hl. m. Prahy.

ad 3) Ramer 10 C

ad 4) Fotografie přiložena

ad 5) Fotografie byla předána na správní orgán ve vytištěné podobě (viz ad 4)

Závěrem bylo žadateli doporučeno, aby případné další požadavky stran technických náležitostí uplatnil přímo u uvedeného výrobce.

vytisknout e-mailem