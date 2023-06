Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti: 1) obsah spisu, tedy soupis všech součástí spisu č. j.: KRPA-215883-20/TČ-2022-001114 2) poskytnout kopie všech dokumentů týkajících se žadatele a to z databáze PČR a to konkrétně ty, o které opírá své odůvodnění PČR v usnesení ze dne 22. 9. 2022 č. j.: KRPA-215883-20/TČ-2022-00111.

Žadateli bylo sděleno

ad 1) požadovaný dokument, obsah spisu č. j. KRPA-215883/TČ-2022-001114 byl žadateli zaslán.

ad 2) V tomto bodě byla žádost postoupena k přímému vyřízení odboru pověřence pro ochranu osobních údajů Policejního prezidia České republiky, neboť dle svého obsahu spadá do jejich působnosti.

