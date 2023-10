Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal poskytnutí informací a to v tomto znění žádosti: 1) Kolik vedla PČR správních a přestupkových řízení v souvislosti s rušením nočního klidu hudební produkcí v roce 2021, 2022 a 2023 v Praze 7 a Praze 8 a kolik v těchto případech vybrala na pokutách. 2) Kolik PČR eviduje stížností od občanů v souvislosti s rušením nočního klidu hudební produkcí v roce 2021, 2022 a 2023 v Praze 7 a Praze 8. 3) Kolik PČR rozdala blokových pokut a správních řízení v podnicích: Mystic Skatepark Štvanice z.s., Vrrrátnice-Bubenské nábřeží 306/13, 170 00 Praha, Holešovice, Přístav 18600-Rohanský ostrov 8, 186 00 Praha 8. 4) Kolik PČR eviduje stížností od občanů v souvislosti s rušením nočního klidu hudební produkcí v roce 2021, 2022 a 2023 v podnicích: Mystic Skatepark Štvanice z.s., Vrrrátnice-Bubenské nábřeží 306/13, 170 00 Praha, Holešovice, Přístav 18600-Rohanský ostrov 8, 186 00 Praha 8.

Žadateli bylo sděleno následující:

Policie v rámci svých evidencí neeviduje rušení nočního klidu v souvislosti s hudební produkcí, ale oznamované události jsou evidované jako rušení nočního klidu obecně. Aby bylo možno zjistit, zda se jednalo o rušení nočního klidu způsobené hudební produkcí, jak žadatel požadoval, nelze tyto případy zjistit jednoduchým analytickým dotazem, ale je nutné vstupovat do každé z těchto evidovaných událostí a tuto informaci v textu vyhledat. V rámci tohoto vyhledávání by pak bylo zjišťováno i to, zda se nejedná o hudební produkci v souvislosti s výše uvedenými provozovnami.

V této souvislosti byl v rámci Integrovaného operačního střediska (dále jen IOS), jenž oznámení občanů přijímá (linka 158), proveden předběžný kvalifikovaný odhad časové náročnosti, podle něhož by si odhadnutá doba, potřebná k prověření všech událostí, vyžádala minimálně 9 hodin čistého času. Jde pouze o předběžný (nicméně kvalifikovaný) odhad, jež byl proveden prověřením vzorku prvních tří měsíců roku 2021 a to vyfiltrováním událostí evidovaných jako rušení nočního klidu dle klíčových slov za dané 3 měsíce.

Pro danou dobu by byl na tuto činnost vyčleněn pracovník, včetně výpočetní techniky, který by nebyl schopen po uvedenou dobu vykonávat svoji běžnou agendu. Vzhledem k tomu, že vyhledání a zpracování dat nezbytných k vyřízení žádosti je spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, jak je popsáno shora, bylo by vyhledání a poskytnutí informace v souladu s § 17 zákona č.106/1999 Sb., provedeno po úhradě nákladů stanovených kvalifikovaným odhadem. V případě, že by žadatel trval na poskytnutí požadovaných informací za podmínek výše uvedených, musel by toto sdělit povinnému subjektu, jež by zpracoval finální kvalifikovaný odhad nákladů a po jejich úhradě by informaci vyhledal a poskytnul.

K části žádosti, týkající se podniků Mystic Skatepark Štvanice z.s., Vrrrátnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7, Holešovice a Přístav 18600, Rohanský ostrov 8, Praha 8, bylo žadateli sděleno, že místně příslušné útvary policie neevidují žádné případy, vztahující se k předmětu žádosti. K tomu bylo však nutně uvedeno, že případné rušení nočního klidu řeší z velké části hlídky Městské policie hl. m. Prahy a tyto případy nejsou evidovány Policií ČR.

vytisknout e-mailem