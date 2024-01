Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o poskytnutí informací ohledně výzev provozovatelům vozidel ve znění: „S odvoláním na zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím bych vás tímto rád požádal o sdělení informací týkajících se počtu výzev provozovatelům vozidel a o celkové výši vyplacených do 30 dnů ode dne doručení výzvy určených částekб a to: 1. o počtu výzev doručených na území hl. m. Prahy v roce 2022 a v první polovině roku 2023 provozovatelům vozidel podle § 125h Zákona o silničním provozu (Zákon č. 361/2000 Sb.). 2. o celkové výši určených částek uvedených v těchto výzvách v roce 2022 a v první polovině roku 2023. 3. o celkové výši vyplacených do 30 dnů ode dne doručení výzvy určených částek uvedených v těchto výzvách v roce 2022 a v první polovině roku 2023.“

Žadateli bylo sděleno, že požadované informace s odkazem na § 125h Zákona o silničním provozu jsou na území hl. m. Prahy v gesci Magistrátu hl. m. Prahy, nikoliv Policie České republiky.

