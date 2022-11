Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které se domáhal poskytnutí informací, jaké jsou standartní postupy policie ČR při doručování výzev občanům k podání vysvětlení, jaká opatření povinný subjekt přijme, aby již v budoucnu nedocházelo k porušování ustanovení §109 zákona o policii, a jaké jsou správné a zákonné postupy policie ČR při výslechu občana.

Žadateli byly sděleny následující informace. Při doručování Výzvy k podání vysvětlení postupuje Policie ČR dle zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád), případně dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Postupuje tak při prověřování skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, skutečností důležitých pro odhalení trestného činu nebo přestupku a jeho pachatele, vypátrání hledané nebo pohřešované osoby anebo věci, nebo přípravu a výkon opatření k zajištění bezpečnosti osoby, kdy oprávnění žádat podání vysvětlení je tradičním základním oprávněním policie a to k podání vysvětlení ve stanovené době na určené místo, v řízení o zločinu je tomu povinna i v oblasti získávání informací a operativně pátrací činnosti. Policejní orgán je oprávněn vyzvat osobu, aby se dostavila k podání vysvětlení ve stanovené době na určené místo, v řízení o zločinu je tomu povinna vyhovět ihned. Obdobně policie může požadovat potřebné vysvětlení od osoby a v případě potřeby ji vyzvat, aby se ve stanovenou dobu, popřípadě bez zbytečného odkladu, je-li to nezbytné, dostavila na určené místo k sepsání úředního záznamu o podání vysvětlení. Předvolání se provádí zpravidla písemně. Podle okolností případu může být provedeno též telefonicky, osobně nebo jinou vhodnou formou. Určuje-li tak zákon, osoba, která má podat vysvětlení, je povinna výzvě vyhovět ihned, popřípadě bez zbytečného odkladu a proto jí výzva může být předána bezprostředně před předpokládaným podáním vysvětlení. Zákon, zde nepoužívá pojem předvolání, neboť zpravidla jde o ústní vyzvání policejním orgánem (např. na místě činu nebo při jiné příležitosti související se spácháním trestného činu apod.). V jiných případech je výzva k podání vysvětlení předávána s určitým časovým předstihem, kdy může být opět provedena ústně, ale v praxi se využívá zpravidla forma předvolání osoby k podání vysvětlení s určitým časovým předstihem, nedohodne-li se policejní orgán s touto osobou jinak, například na tom, že k podání vysvětlení dojde ihned, jestliže s tím osoba podávající vysvětlení souhlasí (například policejní orgán se za tím účelem dostaví do bydliště osoby nebo na její pracoviště a vyzve ji k podání vysvětlení a dohodne s ní i další postup).

Dotčení policisté byli na nesprávný postup upozorněni přímým nadřízeným v rámci instruktáže. Jelikož se v daném případě jednalo o ojedinělé pochybení, které nemělo vliv na procesní vedení věci, jsou tak přijatá opatření považována za přiměřená a dostačující, neboť se nejednalo o systémovou chybu.

Při výslechu osoby postupuje Policie ČR dle zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád), dle jejího procesního postavení, kterým může být svědek, obviněný nebo podezřelý. V případě výslechu svědka postupuje podle § 101 trestního řádu, u obviněného dle § 91 trestního řádu a u podezřelé osoby dle § 76 a § 179b trestního řádu a podle tohoto jejího procesního postavení, jí pak náleží i její práva. Postup Policie ČR při výslechu takové osoby je tedy určován toliko trestním řádem, který vymezuje též její povinnosti a postup při provádění takové výpovědi i dle dalších jednotlivých ustanovení trestního řádu a podle stadia trestního řízení též i formu, jak taková osoba může být vyslechnuta. O všech právech a případných povinnostech, které taková osoba má, je orgán Policie ČR před vlastním provedením takové výpovědi či výslechu povinen tuto osobu poučit. Správný a zákonný postup, je tedy postup dle trestního řádu při dodržování všech zákonných ustanovení.

