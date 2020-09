Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatelka si podala žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádala informaci o počtu krádeží jízdních kol v roce 2018, 2019 a v první polovině roku 2020, pro oblast Černý Most, Praha.

Odpověď: Žadatelce byly poskytnuty následující informace. Bylo provedeno šetření v rámci evidence, kdy předmětem útoku bylo odcizeno jízdní kolo, tedy jsou zahrnuty i případy vloupání do kočárkáren, sklepů apod. V roce 2018 bylo na Černém Mostě 6 případů, v Kyjích 4 případy a v Centru Černý Most 3 případy. V roce 2019 bylo na Černém Mostě 20 případů, v Kyjích 13 případů a v Centru Černý Most 2 případy. V první polovině roku 2020 bylo na Černém Mostě 23 případů, v Kyjích 8 případů a v Centru Černý most 2 případy.

vytisknout e-mailem