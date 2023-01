Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které se domáhal poskytnutí informací k řešení dopravních přestupků. Konkrétně požadoval: 1) Kolik policie řešila přestupků, a to stání na chodníku za desátý, jedenáctý a dvanáctý měsíc roku 2022. Pod kterými čísly jednací jsou tyto přestupky vedeny vyjma těch, které žadatel oznámil osobně. 2) Kolik z této oblasti, z ulice Křížová, bylo za poslední tři roky státní policií odtaženo vozidel, případně byl vydán příkaz městské policii, aby tyto odtahy uskutečnila. 3) Ve vztahu k předchozímu předvolání při oznámených podezřeních z přestupků a následné změně přístupu ze strany policie žádal o sdělení, z jakého důvodu tak je konáno. 4) Proč bylo žadateli doporučováno, pokud oznamuje postříkanou zastávku MHD, že to může oznamovat na dopravní podniky přímo. 5) Proč policejní orgán pouze zajímá vztah žadatele k těm věcem, proč se tomu věnuje a proč to vyhledává.

Žadateli byly poskytnuty informace na dotazy ad 1) předmětné přestupky jsou vedeny pod č. j. KRPA-406950/PŘ-2022-001206, KRPA-406936/PŘ-2022-001206, KRPA-325519/PŘ-2022-001206, KRPA-325408/PŘ-2022-001206 a ad 2) za poslední tři roky byla z uvedeného důvodu odtažena tři vozidla. Na zbývající části žádosti ad 3) až ad 5) bylo vydáno samostatné Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o informace a to s odkazem na ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

