Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které se domáhal poskytnutí informací k oznámení ze dne 30. 4. 2021 v 18:57 hod, že v Domě sociálních služeb (vnitřní součást příspěvkové organizace Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 - SOS Praha 8) nejsou, po skončení směny zdravotní sestry, klientům nejsou poskytovány zdravotní služby odborně způsobilou osobou. Konkrétně požadoval informace, jak bylo s přijatým oznámením naloženo, kdo a kdy věc prošetřoval, a s jakým výsledkem.

Žadateli bylo sděleno následující:

Provedeným šetřením s policejním systému JITKA bylo zjištěno, že dne 30. 4. 2021 v 18:57 hodin nebylo na tísňovou linku 158 přijato žádné oznámení v souvislosti s uvedenou událostí. V této souvislosti povinný subjekt konstatuje, že předmětný spisový materiál je vedený pod č. j.: KRPA-108864/TČ-2021-001313 na MOP Kobylisy a je stále prověřovaný, a to na základě Záznamu mimořádné události, která se měla stát dne 30. 4. 2021 v Domě sociálních služeb, Praha 8. Povinný subjekt akcentuje, že žadateli bylo v této věci dvakrát odesláno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace (č. j.: KRPA-275157-4/ČJ-2022-0000KR ze dne 2. září 2022 a č. j.: KRPA-306827-4/ČJ-2022-0000KR ze dne 3. října 2022) a to podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím na základě důvodu uvedeného v ustanovení § 11 odst. 4 písm. a) téhož zákona ve spojení s § 8a odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád. Na výše uvedených zákonných důvodech odmítnutí sdělení informací nemění ani nic fakt, že se žadatel pokouší domoci svého domnělého práva na informace jinou formulací žádosti, trestní řízení stále probíhá a neodpadl ani jeden z důvodů řádně odmítnutých a zdůvodněných žádostí, zároveň žádné fyzické osobě v tuto chvíli nesvědčí právo nahlížení do trestního spisu, o čemž byl v předchozích vyřízeních informován.

