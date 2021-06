Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o poskytnutí informací vztahujících se k pozemku parc. č. 792/1, katastrální území Troja, obec Praha a k oblasti zahrady na sever od ulice Nad Trojou, Praha 8, tzv. Zahrádky Šutka. Konkrétně požadoval Počet nahlášených incidentů, výjezdů zahájených trestních řízení a dalších evidovaných informací vztahujících se k sociálně vyloučeným jedincům (bezdomovci, narkomani). Předložení statistik.

Odpověď: Žadateli byly informace poskytnuty. V policejním systému - jednotné informační, technologické komunikační platformě ("JITKA"), kde jsou evidována všechna oznámení na tísňovou linku 158 - je za poslední dva roky, tedy v období od 28. 05. 2019 do 28. 05. 2021, evidováno 59 oznámení občanů. Jiná oznámení nejsou k předmětné lokalitě evidována. V policejním systému - elektronické trestní řízení ("ETŘ"), kde jsou evidovány všechny trestné činy, přestupky a čísla jednací - je ve sledovaném období evidováno celkem 22 záznamů v souvislosti s danou lokalitou. Celkem bylo zaevidováno 8 trestných činů, 4 přestupky a 10 čísel jednacích. Na linku 158 bylo v dané lokalitě ve sledovaném období oznámeno celkem 19 oznámení týkajících se bezdomovců. K dalším evidovaným informacím lze konstatovat, že oznámení ohledně bezdomovců bylo na linku 158 učiněno v 19 případech, z toho došlo k následnému zaevidování v IS ETŘ celkem 7 případů, a to 2 přestupky a 5 čísel jednacích. Statistika k uvedenému území není vedena.

