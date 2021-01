Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatelka si podala žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádala o poskytnutí informací k předchozímu oznámení žadatelky na linku 158, že se na území ČR zdržují osoby cizí státní příslušnosti bez provedených PCR testů. Konkrétně požadovala sdělení, jak dopadlo prověření výše uvedeného přestupku, zda byly u osob dodatečně provedeny PCR testy a jaké jsou jejich výsledky a zda byly předmětné osoby dle zákona potrestány.

Odpověď: Žadatelce byly poskytnuty následující informace. Na základě oznámení na linku č. 158 učiněném oznamovatelkou byla k prověření oznámení vyslána policejní hlídka Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy do ul. Soukenická 22 v Praze 1, kde jimi byli dva cizí státní příslušníci vyzváni, aby v rámci pobytové kontroly předložili vyplněný příjezdový formulář, který dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 12. 2020, č. j. MZDR-20599/2020-44/MIN/KANN, musí až na výjimky vyplnit před příjezdem všechny osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Na to bylo zjištěno, že cizinci tento příjezdový formulář nevyplnili a dále se nepodrobili na vlastní náklady RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, na základě čehož jsou důvodně podezřelí z přestupkového jednání podle § 92k odst. 3 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví. S ohledem na to, že toto přestupkové jednání vyvolané neprovedením opatření podle § 8 odst. 1 písm. h) zákona č. 258/20000 Sb., nemůže Policie České republiky projednat příkazem na místě, bylo toto podezření z přestupkového jednání s odkazem na ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, oznámeno příslušnému správnímu orgánu, tedy Krajské hygienické stanici hl. m. Prahy, Rytířská 404, Praha 1.

