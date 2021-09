Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o veškeré informace z jakýchkoliv úřadů, zejména od Magistrátu hlavního města Prahy, na základě kterých stěžovatelům v noci ze dne 31. 7. 2021 na 1. 8. 2021 policie sdělovala, že je konkrétní akce po dobu nočního klidu povolena.

Odpověď: Žadateli bylo sděleno, že předmětnou akci pořádala firma Ankali Corp s.r.o., v době od 30. 7. 2021 19:30 hod do 24:00 hod a od 31. 7. 2021 14:00 hod do 1. 8. 2021 cca 10:00 hod, v Praze 4, ul. Vltavanů, ve vypuštěné retenční nádrži (bazénu) u Branického mostu. Hudební produkce s názvem "Harmony and Nite vibes" byla pořádána na základě smlouvy č. 136/2021 o pronájmu s Magistrátem hl. m. Prahy ze dne 27. 7. 2021 a dále pod záštitou místostarosty MČ Praha 4.

vytisknout e-mailem