Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které se domáhal poskytnutí následujících informací. 1. Dne 21. 6. 2022 byl vytvořen "Úřední záznam" pod číslem jednacím KRPA-206372-5/PŘ-2022-000065-42. Kdy přesně – den, hodina, minuta - byl tento dokument vytvořen? Na jakém místě byl tento dokument vytvořen ve smyslu služebny/adresy? Kdo záznam vytvořil? 2. Dne 21. 6. 2022 byl vytvořen "Úřední záznam o zajištění osoby" pod číslem jednacím KRPA-206372-5/PŘ-2022-000065-42. Kdy přesně - den, hodina, minuta - byl tento dokument vytvořen? Na jakém místě byl tento dokument vytvořen? Kdo dokument vytvořil? 3. Dne 21. 6. 2022 bylo vytvořeno "Poučení zajištěné osoby" pod číslem jednacím KRPA-206372-5/PŘ-2022-000065-42. Kdy přesně - den, hodina, minuta - byl tento dokument vytvořen? Na jakém místě byl tento dokument vytvořen ve smyslu služebny/adresy? Kdo dokument vytvořil? 4. Existuje ze dne 21. 6. 2022 v hodinách mezi 1:40 až 4:45 ráno, záznam z

Povinný subjekt žádost posoudil a v souladu s ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. žádosti vyhovuje a požadované informace poskytuje.

Odpověď č. 1 - Uvedený záznam byl vytvořen dne 21. 6. 2022 v 04:37 hodin, a to na služebně Policie České republiky, Místní oddělení Krakovská, na adrese Praha 1, ul. Krakovská 11, v kanceláři č. 114. Záznam vytvořil konkrétní policista z útvaru Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Pohotovostní motorizovaná jednotka.

Odpověď č. 2 - Uvedený záznam byl vytvořen dne 21. 6. 2022 v 07:10 hodin, a to na služebně Policie České republiky, Místní oddělení Krakovská, na adrese Praha 1, ul. Krakovská 11, v kanceláři č. 114. Záznam vytvořil konkrétní policista z útvaru Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Pohotovostní motorizovaná jednotka.

Odpověď č. 3 - Uvedený záznam byl vytvořen dne 21. 6. 2022 v 04:24 hodin, a to na služebně Policie České republiky, Místní oddělení Krakovská, na adrese Praha 1, ul. Krakovská 11, v kanceláři č. 114. Záznam vytvořil konkrétní policista z útvaru Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Pohotovostní motorizovaná jednotka.

Odpověď č. 4 - Ano, tento záznam existuje.

