Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o poskytnutí následujících informací: 1) kolik stran měly spisy č. j. KRPA-337266, MOP Zahradní město, předáno na UMČ Praha 10 KRPA-394087, MOP Jarov, Praha 3 KRPA-247775, MOP Jarov, Praha 3 KRPA-117701, SKPV ORP I KRPA-134003, SKPV ORP I KRPA-117701, SKPV ORP I 2) Jaký byl důvod zatčení a zadržení v šetření věci pod č. j. KRPA-180568/TČ-2022-001313 z května 2022, dále požadoval zaslání kopie konkrétního dokumentu.

Žadateli bylo sděleno následující:

Ad1) K opětovně uváděným č. j. povinný subjekt konstatuje, že žadateli byl stav věci velmi podrobně popsán a sdělen přípisem ze strany povinného subjektu a to dne 11. 6. 2021 pod č. j. KRPA-137581-4/ČJ-2021-001471, který byl žadateli prokazatelně doručen cestou datové zprávy dne 11. 6. 2021 v 11:50, ID zprávy: 917537571. Z přípisu vyplývá, že s originálem spisu č. j. KRPA-117701/TČ-2019-001171 (sloučeny spisové materiály č. j. KRPA-134003/TČ-2019-001171, KRPA-337266/TČ-2018-001171, KRPA-394087/TČ-2018-001171, KRPA-392404/ČJ-2018-001170, KRPA-213860/ČJ-2019-001471, KRPA-343471/ČJ-2019-001471 a KRPA-112069/ČJ-2020-001471) obsahujícím 439 listů se žadatel seznámil dne 13. 6. 2019. Do tohoto spisu bylo přiřazeno i č. j. KRPA-247775/PŘ-2018-001311.Spis doplněný o potvrzení odeslaných písemností byl postoupen na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4 a následně, doplněný obžalobou a případně jinými materiály, byl postoupen na Obvodní soud pro Prahu 4. Obvodní soud pro Prahu 4 pod sp. zn. 3T 87/2019 vydal rozhodnutí o vině a trestu, které nabylo právní moci dne 5. 5. 2020 ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze, sp. zn. 8 To 110/2020. Tímto bylo trestní řízení ukončeno a spisový materiál je nadále uložen u Obvodního soudu pro Prahu 4. Kolik měly původní spisové materiály před sloučením, v současné době nelze v interním elektronickém systému zjistit.



Ad2) K získání informace ze spisového materiálu vedeného pod č. j. KRPA-180568/TČ-2022-001313 povinný subjekt uvádí, že tento spisový materiál byl sloučen ke spisu č. j. KRPA-228441/TČ-2022-001371 a není doposud uzavřen. Ve věci probíhá trestní řízení, kde je žadatel veden jako "obviněný" a tudíž má právo dle § 65 zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád v platném znění, do spisu nahlížet, činit si výpisky atd., což mu bude po předchozí domluvě se zpracovatelem umožněno v potřebném rozsahu a tak, aby nebyl nijak krácen na svých právech. Šetřením v interním elektronickém systému bylo dále zjištěno, že žadatel byl zajištěn dle ust. § 26 odst. 1 písm. f) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, neboť byl přistižen při jednání, které mělo znaky přestupku, a byla důvodná obava, že bude v protiprávním jednání pokračovat anebo mařit řádné objasnění věci. K části, kde se domáhá konkrétní kopie "papíru", povinný subjektuvádí, že tento dokument nebyl ve spisovém materiálu dohledán.

