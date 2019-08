Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Zadrženi krátce po činu

OLOMOUC - Vypátral je policejní psovod se psem Cyrusem.

V úterý 1. 8. 2019, kolem půlnoci (z 31. 7. na 1. 8. 2019), jsme přijali na linku 158 oznámení od všímavé svědkyně o vloupání do vozidla na ulici Šmeralova v Olomouci. Dva muži měli z vozidla něco odcizit a poté odjet na jízdních kolech směrem k řece Moravě. O uvedených skutečnostech byly okamžitě informovány všechny dostupné policejní hlídky, včetně policejního psovoda. Policisté získali k podezřelým popis a ihned po nich začali pátrat. Policejní psovod se psem Cyrusem pak krátce poté, nedaleko mostu na Tř. Kosmonautů, spatřil dva cyklisty, kteří odpovídali popisu podezřelých. Zákonným způsobem je vyzval, aby zastavili. Muži výzvu uposlechli. Společně s další policejní hlídkou byli oba podezřelí zadrženi a převezeni na policejní služebnu k provedení dalších úkonů. Jak policisté zjistili, jednalo se o muže ve věku 44 a 33let z Olomoucka. Při prověřování celé události policisté zjistili, že jeden z nich (44letý), měl na vozidle BMW rozbít jedno z oken a ze zavazadlového prostoru odcizit tašku na notebook, která obsahovala písemnosti a dioptrické brýle. Zda se i druhý z mužů na vloupání podílel, je v současné době v šetření. Poté, co z místa odjeli, měl jeden z nich tuto tašku odhodit do řeky Moravy. Taška byla pak v průběhu dopoledne nalezena odpovědným pracovníkem při kontrole toku řeky Moravy, na jezu řeky v katastru města Olomouce a předána policistům. Celková škoda je v tuto chvíli odhadována na předběžně 17 600 korun. V dané věci zahájili policisté úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež a poškození cizí věci. V současné době probíhají další úkony trestního řízení.

por. Mgr. Irena Urbánková

2. srpna 2019

vytisknout e-mailem