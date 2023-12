Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Zachráněné životy

PROSTĚJOV - Policisté se podíleli na záchraně dvou lidských životů.

Před vánočními svátky se prostějovští policisté podíleli na záchraně dvou lidských životů.

Když kolegové z oddělení hlídkové služby nastupovali 15. prosince do služby, netušili, že se jim podaří zachránit život 76letého muže. V odpoledních hodinách nás prostřednictvím operačního střediska informovala záchranná služba o selhání životních funkcí staršího muže a požádala o součinnost. Na ulici Norská v Prostějově ihned vyrazila hlídka a jako první přišla do bytu, kde se zdravotně indisponovaný senior nacházel. Nereagoval na bolestivé podněty a neměl hmatný pulz. Muže proto policisté bezpečně přemístili z měkké postele na podlahu za pomoci fixace krční páteře. Dál zkontrolovali dýchací cesty a vyčistili mu dutinu ústní. Vzápětí zahájili srdeční masáž, kdy se jim přibližně po šesti minutách nepřetržité masáže podařilo obnovit seniorovi životní funkce a začal sám dýchat. Mezitím přijela na místo záchranná služba, kdy přítomný lékař hlídce sdělil, že muž je stabilizovaný, ale nadále v kritickém stavu. Policisté zdravotníkům ještě pomohli s transportem muže do sanitky, která ho převezla do nemocnice.

O pět dní později, tedy 20. prosince, vykonávala hlídka dopravních policistek svoji činnost na D46, kdy je kontaktoval operační důstojník s tím, že na ulici Brněnská v Olomouci se má v jednom z bytů nacházet psychicky labilní žena, která hodlá ukončit svůj život skokem z okna. Kolegyně, které se v daném okamžiku nacházely nejblíže místu, ihned vyrazily na místo. Vyběhly do patra, kde jim otevřela matka nemocné ženy. V době jejich příchodu se dcera před hlídkou schovala a zamkla v koupelně. Dál vyhrožovala, že si vezme život. Policistky nevěděly, zdali u sebe nemá léky nebo předmět, kterým by si mohla ublížit. S ženou se pokusily komunikovat a rozmluvit jí její počínání, což se jim naštěstí podařilo a žena dveře do koupelny po chvíli otevřela. V tu dobu již na místo přijela záchranná služba, která si ji převzala do své péče a převezla do zdravotnického zařízení.

por. Mgr Miluše Zajícová

22. prosince 2023

