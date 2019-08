Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Za zboží se mu platit nechtělo

OLOMOUC - Hrozí mu až tříletý pobyt za mřížemi.

Ve čtvrtek 15. 8. 2019, kolem jednadvacáté hodiny, byl v jednom z olomouckých supermarketů přistižen při krádeži 30letý muž z Chomutovska. Do tašky si schoval zboží za 217 korun (dva nealkoholické nápoje, vlhčené ubrousky a dvě čokolády) a prošel přes pokladnu, aniž by za ně zaplatil. Za pokladnami byl zadržen ostrahou prodejny, která vše oznámila Městské policii. Muž zboží dobrovolně vydal zpět. Následně byl předán policistům, kteří zjistili, že se nejedná o žádného nováčka. V nedávné minulosti byl za obdobnou trestnou činnost soudem odsouzen a potrestán. Nyní mu tak za přečin krádež, v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let.

por. Mgr. Irena Urbánková

16. srpna 2019

