Za distribuci drog skončil ve vazbě

PŘEROV - Protiprávního jednání se dopouštěl opakovaně.

Začátkem týdne zadrželi policisté na náměstí Svobody v Přerově 28letého muže, který opakovaně prodával pervitin a marihuanu především v Přerově a jeho blízkém okolí. Zadržení proběhlo hladce bez kladení odporu podezřelého a bez nutnosti použití donucovacích prostředků. Pak následovala eskorta na službu kriminální policie a vyšetřování, kde byly provedeny potřebné úkony a dotyčný po jejich provedení skončil v policejní cele. Na základě získaných důkazů mu bylo ten samý den sděleno obvinění a bylo zahájeno jeho trestní stíhání pro zločin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Předchozím šetřením se zjistilo, že obviněný, i přesto, že byl v roce 2020 pravomocně odsouzen pro prodej návykových látek k trestu odnětí svobody s podmíněným odkladem, opět bez jakýchkoli zábran dál pokračuje v distribuci pervitinu a marihuany. Uživatelům je dodával minimálně od poloviny loňského roku do svého zadržení. Mezi jeho odběratele patřilo přinejmenším 11 osob z Přerovska, muži i ženy a objevil se mezi nimi i jeden cizinec, kterým je prodával v různém množství a za různé ceny. Po zdokumentování případu jsme vydali podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby a státnímu zástupci jsme ho předali společně se spisovým materiálem k dalšímu postupu. Státní zástupce náš podnět akceptoval a soudce, na jeho návrh, dnešního dne rozhodl o vzetí obviněného do vazby, kde bude čekat do rozhodnutí soudu. Ten může rozhodnout o jeho odnětí svobody, které může trvat v délce od dvou až do deseti let.

por. Mgr. Miluše Zajícová

9. června 2022

