Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

V prodeji drog pokračoval

PŘEROV - Po propuštění z vězení najel do starých kolejí.

Minulý týden byl v chatové oblasti na Vyškovsku zadržen 24letý mladík z Přerova, který byl podezřelý z distribuce pervitinu a marihuany na Přerovsku a na okrese Vyškov. Spolu s ním zadrželi policisté zákrokové skupiny olomouckého kraje stejně starého mladíka, který se na uvedeném místě nacházel s ním. Zadržení obou mužů proběhlo bez problémů a bez nutnosti použít jakékoliv donucovací prostředky. Po tomto zákroku skončili oba na policejní služebně v Přerově. Druhý z nich byl po výslechu, ještě ten samý den, propuštěn na svobodu. Podezřelý skončil v policejní cele a následující den mu bylo sděleno obvinění z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a bylo s ním zahájeno trestní řízení. Předchozím šetřením policistů vyšlo najevo, že minimálně od začátku letošního roku do zadržení nabízel, prodával a taky v některých případech poskytoval zdarma pervitin. Cena této návykové látky se odvíjela od prodaného množství. Přísun pervitinu a marihuany zajišťoval minimálně pro deset odběratelů, kterým v uvedené době prodal drogy v cca 260 případech. Od distribuce ho neodradil ani fakt, že byl v roce 2018 za stejné jednání odsouzen přerovským soudem k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dva roky, odkud byl v loňském roce propuštěn na zkušební dobu, kterou ovšem nedodržel a ihned po propuštění se pustil do dalšího dealování. Z naší strany šel ke státnímu zástupci podnět na vzetí obviněného do vazby, který byl akceptován a dealer skončil ve vazební věznici v Olomouci, kde si zřejmě počká do rozhodnutí soudu. Za výše popsané skutečnosti mu může být podle trestního zákoníku uložen trest odnětí svobody až na deset let.

por. Mgr. Miluše Zajícová

19. listopadu 2020

