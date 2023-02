Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Ujížděl policistům a havaroval

ŠUMPERSKO - Auto nebylo jeho a klíče si vzal sám, bez dovolení.

V sobotu před pátou hodinou ranní vzal 19letý mladík z bytu své kamarádky v Zábřehu, u které byl na návštěvě, klíče od vozidla Š Octavia, aniž by s tím mladá žena souhlasila. Navíc měla auto pouze, se souhlasem jeho majitele, v užívání. Mladík sedl do škodovky a vyjel do ulic města. O pár minut později ho chtěla na ulici Olomoucká zastavit policejní hlídka. Na výstražná světla a nápis STOP mladý muž, jak se později zjistilo - neřidič, nereagoval a začal velkou rychlostí policistům ujíždět přes obchvat obce Rájec, Zvole směrem na Mohelnici. Při jízdě se nedržel při pravém okraji, přejížděl do protisměru a dosahoval při jízdě rychlosti až 200 km/h. V zatáčce u křižovatky Libina – Květín jízdu nezvládl a při rychlosti cca 140 km/h vyjel vlevo mimo komunikaci do osetého pole, kde se s vozidlem několikrát převrátil přes střechu. Mladík nebyl při jízdě připoután a během nehody vypadl z vozidla a zůstal bezvládně ležet na poli několik metrů od místa, kam dopadlo auto. Hlídka řidiči ihned poskytla první pomoc a přivolala záchrannou službu a také HZS. Zraněný mladík skončil ve Fakultní nemocnici Olomouc. Z důvodu zranění nebylo možné provést dechovou zkoušku, proto byl nařízen za tímto účelem odběr bio materiálu a také za zjištěním, zda nebyl pod vlivem návykových látek. Hmotná škoda byla předběžně stanovena na 110 000 Kč. Událost šetříme jako havárii a také je prověřována pro trestný čin neoprávněné užívání cizí věci s dvouletou trestní sazbou odnětí svobody.

por. Mgr. Miluše Zajícová

28. února 2023

