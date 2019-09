Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

TOXI tým v akci

OLOMOUCKO - Muž byl zadržen v okamžiku, kdy vyráběl drogu.

V průběhu uplynulého víkendu realizovali kriminalisté „TOXI“ týmu územního odboru Olomouc, na základě dlouhodobě rozpracované operativní činnosti, další případ na úseku drogové problematiky. Výsledkem je tak zadržení 37letého muže z Olomoucka a jeho následné obvinění ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Samotná realizace proběhla v sobotu 21. září 2019, kdy byl 37letý muž, na základě předchozího souhlasu se zadržením, vydaného státním zástupcem, zadržen v místě svého současného bydliště na Olomoucku, právě v okamžiku, kdy vyráběl drogu. Její výrobu však již nestačil dokončit, protože ho „překvapili“ kriminalisté olomouckého TOXI týmu.

Ještě téhož dne provedli kriminalisté také domovní prohlídku v místě jeho současného bydliště, a také prohlídku sklepních prostor, kde měl drogu vyrábět. Při ní zajistili stopy, úzce související s nelegální výrobou a distribucí drogy. Zajištěné věci byly zaslány na odborné pracoviště k provedení expertiz. Následující den zahájil policejní komisař trestní stíhání 37letého muže, jakožto obviněného ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Jak kriminalisté zjistili, obviněný měl minimálně od začátku roku 2019 do doby svého zadržení, za užití přesně nezjištěných léčiv, a to v několika desítkách případů, neoprávněně vyrábět psychotropní látku metamfetamin, tzv. pervitin, který měl částečně užít pro vlastní potřebu a částečně distribuovat několika dalším odběratelům na Olomoucku, a to buď za úplatu, zdarma či protislužbu, a to v různých dávkách a množství. Mezi jeho odběratele patřili muži i ženy. I on sám je uživatelem drogy.

Obviněnému tak, v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho roku do pěti let.

Trestní stíhání probíhá na svobodě.

por. Mgr. Irena Urbánková

23. září 2019

