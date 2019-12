Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Požár na ubytovně

PŘEROV - Policisté evakuovali čtyři děti a tři dospělé.

Včera ve večerních hodinách jsme přijali oznámení o tom, že na ulici Kojetínská v jednom z domů hoří. Na místo ihned vyrazila dvoučlenná prvosledová hlídka, která byla na místě jako první a zjistila, že v přízemí ubytovny na konci chodby hoří a dým se dostává do horních pater budovy. Od osob ubytovaných v přízemí budovy dostala informace o tom, že se jim kouř dostává do bytů. Vzhledem k tomu, že evakuace osob nemohla proběhnout otevřením dveří, uskutečnila se záchrana osob ze zvýšeného přízemí přes okno. Jako první vytáhli a podali rodiče policistům čtyři děti ve věku od dvou do deseti let. Pak přišla řada na tři dospělé osoby, které opustily byt za pomoci výsuvného žebříku, který policisté přistavili k oknu a patří do výbavy vozidla prvosledové hlídky. Mezitím se na místo dostavili hasiči, kteří požár uhasili a provedli evakuaci dalších sedmi osob z vyšších pater domu na bezpečné místo. Dvě dospělé osoby se nadýchaly kouře a byly převezeny do místní nemocnice. Následně se zjistilo, že se na společné chodbě ubytovny vzňal odložený odpad. Nicméně přesná příčina nebyla vyšetřovatelem hasičů doposud stanovena a ani to, zdali se jednalo o nedbalost či úmysl. V souvislosti s tím bude ve věci probíhat další šetření, nyní je událost evidována jako přestupek na úseku požární ochrany. Po odvětrání se evakuované osoby mohly vrátit do svých bytů. Škoda byla předběžně stanovena na 60 000 Kč.

por. Mgr. Miluše Zajícová

30. prosince 2019 žebřík, který posloužil z evakuaci osob

