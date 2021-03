Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Policisté dostali medaile

PŘEROV - Krajský ředitel je ocenil za záchranu života.

Dva policisté z přerovského oddělení hlídkové služby si dnes odpoledne převzali medaili ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

Ocenění jim v zastoupení předal ředitel územního odboru Přerov plk. JUDr. Martin Lebduška společně s jejich vedoucím. Krajský ředitel plk. Mgr. Tomáš Landsfeld medaili oběma udělil za poskytnutí profesionální pomoci třiašedesátiletému muži z Přerova, kterému včasnou a účinnou resuscitací zachránili život. Stejná medaile bude předána i dalšímu policistovi, který se na záchraně podílel stejnou měrou, ale v současné době se nachází v pracovní neschopnosti. Jejich odbornou a rychlou pomoc na místě zásahu ocenili i zdravotníci, kteří k postiženému přijeli. Se slovy díků se později na vedení policie obrátila i družka muže, která poděkovala za pomoc policistů a za záchranu jejího partnera.

Dne 11. března pár minut po poledni nás Zdravotnická záchranná služba požádala o rychlou spolupráci prostřednictvím integrovaného operačního střediska související se záchranou života. Akutně žádali hlídku s defibrilátorem k muži, kterého našla jeho družka v místě bydliště v Přerově v bezvědomí. Do dvou minut byli policisté z oddělení hlídkové služby, i s potřebným vybavením, u muže ve vážném zdravotním stavu a bez zaváhání se pustili do jeho oživování. Jeden z policistů zahájil ihned nepřímou masáž srdce a další dva připravili AED defibrilátor, který se používá u osob postižených náhlou srdeční zástavou a muže napojili na zařízení a pokračovali v oživování až do příjezdu zdravotníků. Během krátké doby se jim společně podařilo muže oživit a stabilizovat. Policisté ještě zdravotníkům pomohli muže přemístit do sanitky a poté si 63letého pacienta převzal lékař záchranné služba do své péče a převezli ho do Fakultní nemocnice v Olomouci. Zdravotníci členům hlídky poděkovali za včasný a profesionální přístup, který vedl k záchraně života.

por. Mgr. Miluše Zajícová

31. března 2021

