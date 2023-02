Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Podvodníci opět v akci

PŘEROVSKO - Škoda tentokrát dosáhla skoro ke 3 milionům.

Včera se na služebnu v Hranicích dostavila 65letá žena a informovala policisty, že s ní od srpna loňského roku přestal komunikovat voják, který byl na misi v Afganistánu a dluží jí přes milion korun. S dotyčným se seznámila na internetové seznamce a psali si. Netrvalo dlouho a požádal ženu o finanční příspěvek, protože se nachází v nezáviděníhodné situaci a v současné době nemá přístup k penězům, které vydělal. Slíbil jí ale, že jakmile se vše urovná, peníze ji při návštěvě České republiky vrátí. Jeho prosbě poškozená vyhověla a odeslala 6 800 € na turecký bankovní účet. Bohužel se ale peníze k němu nedostaly, protože když mu je agent vezl, byly zadrženy na letišti v Londýně. Následovaly další strastiplné povídačky a další žádosti o peníze, které žena posílala na různé účty. Poslední platbu provedla v posledních dnech roku 2021 a podle instrukcí ji odeslala na účet společnosti binance.com. Poškozená čekala, ale nedočkala se ani vojáka, ani vrácení peněz. Až si byla jistá, že se stala obětí podvodníka, obrátila se s žádostí o pomoc na policii. Přišla o 1 070 000 Kč.

Dalším poškozeným je starší muž z Přerovska. V srpnu loňského roku si našel na internetu polskou firmu, která se zabývala investováním a obchodováním s různými komoditami. Společnost oslovil a podepsal s nimi smlouvu o otevření obchodního účtu, poskytování finančního poradenství a obchodování na finančních trzích a uhradil vstupní poplatek 200 €. Společnost mu přidělila analytika, který mu radil s investicemi. Na základě jeho instrukcí investoval například do obilí a různých akcií a během měsíce odeslal několik částek v celkové hodnotě 310 000 Kč. Poté mu analytik poradil, aby si do svého počítače nainstaloval aplikaci Anydesk a založil si bitcoinový účet, na který začal zasílat dle „dobrých“ rad odborníka další finance jako vklad do investování, celkem se jednalo o 564 126 Kč. Po každé investici mu chodily scany jeho investičního účtu se zisky, kterých dosáhl. Začátkem prosince tam měl již 60 000 $ a rozhodl se polovinu investovat a druhou polovinu vybrat. Problém nastal v okamžiku, kdy chtěl poslat peníze na svůj účet. Ozval se mu analytik, který se mu po celou dobu investování věnoval a na základě toho pak „policista Interpolu“. Údajný policista ho informoval o napadení jeho bitcoinového účtu zloději a nemožnosti provádět v něm jakékoliv transakce. Přišlo mu z Interpolu i potvrzení se sdělením, že se jedná o tajnou operaci a nesmí o tom s nikým mluvit a s účtem jakkoli manipulovat. Poradce ho instruoval k založení nového bitcoinového účtu a to na bitcoinové směnárně Coinbase. Nechal si poradit a dál pokračoval v investování. Opět si chtěl vybrat zisk a opět to nebylo samo sebou, že by mu přistály peníze bez potíží na účtu. Přišla mu zpráva, že musí zaplatit 50 % z částky, kterou si chtěl vybrat, což bylo v tomto případě 15 000 $. Koncem prosince peníze odeslal a spolu s ním i další požadovaný poplatek ve výši 4 500 $ jako daň za převod a taky provedl i další transakce. Opět mu chodili scany se zisky, ale jejich převodu na svůj účet se nedočkal ani po poté, co mu analytik slíbil, že se podívá, kde by mohl být problém. Od té doby se totiž odmlčel a už se neozval. Poškozený poté zkontroloval své investiční účty a zjistil, že tam žádné finanční prostředky nejsou a přišel tak o necelý 1 650 000 Kč.

Oba případy šetříme pro trestný čin podvod a druhý navíc o trestný čin neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací.

Odkaz na prevenci spojený s radami, jak se nestát obětí podvodů a čeho se vyvarovat:

por. Mgr. Miluše Zajícová

28. února 2023

