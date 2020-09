Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Pátráme po totožnosti neznámého muže

OLOMOUC - Poznáte ho? Volejte linku 158.

Policisté obvodního oddělení Olomouc 1 se obrací na širokou veřejnost se žádostí o pomoc při pátrání po totožnosti neznámého muže, a to v souvislosti s prověřováním případu krádeže drogistického zboží v jedné z olomouckých drogerií, která se stala dne 3. 9. 2020.

Neznámý muž měl v celkem třech případech uvedeného dne, tedy 3. 9. 2020, odcizit z prodejny drogerie různé drogistické zboží – oční séra, krémy a několik kusů toaletních vod. Vše za celkem téměř 15 000 korun. Případ prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinu krádež, na který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody až na dva roky.

Policistům se podařilo zajistit kamerové záznamy, na nichž je muž zachycen.

Pokud by někdo z občanů muže z videozáznamu poznal, nebo by disponoval informacemi, které by mohly pomoci ke zjištění jeho totožnosti, ať prosím, kontaktuje policisty obvodního oddělení Olomouc 1 a to buď osobně, nebo telefonicky na adrese Sokolská 52, 771 36 Olomouc, na tel. č: 974 766 651, email: ol.oo.olomouc1.stsl@pcr.cz, případně kdykoliv prostřednictvím bezplatné telefonní linky 158.

Za spolupráci děkujeme.

22. září 2020

por. Mgr. Irena Urbánková

Související dokumenty Krádež_drogerie_Olomouc.mp4

Velikost souboru:99,0 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem