Havárie kamionu s kládami

OLOMOUCKO - Řidič vozidla byl zraněn.

V pondělí 25. 3. 2019, kolem patnácté hodiny, jsme přijali oznámení o dopravní nehodě na silnici III/44412, v katastru obce Nová Hradečná. Z prvotního šetření vyplývá, že 38letý řidič nákladního vozidla Renault, převážejícího klády, při průjezdu levotočivou zatáčkou z prozatím přesně nezjištěných příčin přejel částečně do protisměru, vjel do pravého příkopu a převrátil se na bok. Následkem uvedené situace se převážející náklad (klády) částečně vysypal na komunikaci. Při nehodě došlo ke zranění řidiče uvedeného vozidla, který byl převezen do nemocničního zařízení k ošetření. Alkohol u řidiče vyloučila provedená orientační dechová zkouška. Celková hmotná škoda je v tuto chvíli odhadována na 210 000 korun. Nákladnímu vozidlu s návěsem bylo po provedené prohlídce zadrženo osvědčení o registraci vozidla. Přesné příčiny nehody a její okolnosti, stejně jako to, co nehodě předcházelo, jsou v šetření.

por. Mgr. Irena Urbánková

26. března 2019

