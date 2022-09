Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Den bezpečnosti

JESENÍK - Ke shlédnutí nebyly pouze výstroj a výzbroj, ale také akční dynamické ukázky

V pátek 9. září oslavili jeseničtí policisté své narozeniny. Na Den bezpečnosti dorazili i kolegové z IZS a dalších spolupracujících složek. Malí i velcí návštěvníci mohli nakouknout pod ruce profesím, jako jsou policisté, hasiči, záchranáři, vojáci, celníci, městští strážníci, horští a speleologičtí záchranáři apod. Připraveny byly jak statické, tak dynamické ukázky. Díky ochotným partnerům akce (Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra ČR, Speleologické záchranné službě ČSS a Sdružení cestovních ruchu Jeseníky) se děti mohly svézt na lanovce, vyzkoušet skluzavku nebo body zorbing. No prostě každý si našel to své.

Již několik let je tato akce spjata s dobročinnou sbírkou, kterou se snažíme alespoň částečně pomoci nějakému dítěti z Jesenicka, ke kterému osud nebyl až tak nakloněn. Letos to byla devítiletá Markétka. Policisté, hasiči, zaměstnanci organizací a firmy z Jesenicka dokázali společně vybrat částku 78.600 Kč. Téměř 3.400 Kč ještě věnovali návštěvníci v den akce do připravené kasičky.

Veliké dík patří všem, kteří nám pomohli s přípravou zázemí. Je to město Jeseník, obec Česká Ves a Bělá pod Pradědem, MKZ Jeseník a Technické služby Jeseník.

por. Ing. Tereza Neubauerová

12. září 2022

