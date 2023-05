Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Mladí cyklisté

Strakonice – Ve Strakonicích proběhla soutěž mladých cyklistů, do krajského kola postupuje ZŠ Povážská a ZŠ Cehnice.

Ve čtvrtek 27. dubna 2023 se na dětském dopravním hřišti u ZŠ Poděbradova pořádalo Okresní kolo soutěže mladých cyklistů. Pořadatelem oblastního kola je každoročně Dům dětí a mládeže Strakonice a jihočeský BESIP. Akce se zúčastnili také zaměstnanci Městského úřaduStrakonice, strážníci Městské policie Strakonice a policisté Územního odboru policie Strakonice.

Soutěže se letos ve Strakonicích zúčastnila družstva ze základních škol ZŠ Dukelská Strakonice, ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad Strakonice, ZŠ Povážská Strakonice a ZŠ Cehnice. Děti soutěžily v jízdě zručnosti, v praktické jízdě na dopravním hřišti podle dopravního značení, v zásadách poskytování první pomoci a formou testu si prověřily znalosti pravidel silničního provozu,.

Soutěž zahájil jihočeský krajský koordinátor BESIPu Václav Kovář. Policisté a strážníci převzali roli rozhodčích, kteří kontrolovali jízdu po dopravním hřišti a testy pravidel silničního provozu. Policisté se strážníky bedlivě sledovali jízdu mladých cyklistů, kteří měli za úkol na jízdních kolech v časovém úseku projet šest stanovišť v daném pořadí s nejmenším počtem chyb.

Nejúspěšnější školní družstva postupují do krajského kola. Z okresu Strakonice se do krajského kola, které se koná 7. června 2023 v Českých Budějovicích, probojovali v mladší kategorii žáci ze ZŠ Povážská Strakonice a ve starší kategorii žáci ze ZŠ Cehnice. Držíme pěsti k postupu do celostátního finále.

Všichni víme, že na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu není rozhodně bezpečno, jak bychom si přáli. Proto se na problematiku dopravní výchovy během roku zaměřují také policisté a strážníci, kteří žáky navštěvují ve třídách v rámci preventivních akcí. Soutěže, výukové programy, které pro žáky připravují, mají přispět ke snižování dopravní nehodovosti u dětí a ke zvyšování dovedností a znalostí žáků v oblasti pravidel silničního provozu, zejména chodců a cyklistů.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

10. května 2023

