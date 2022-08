Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

AKTUALIZACE: Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině

KRAJ – Ukončení provozu KACPU 8.8.2022

V návaznosti na zprávu Královéhradeckého kraje, která se týká ukončenín KACPU dne 8.8.2022 (https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/kacpu-v-hradci-kralove-ukonci-provoz-8--srpna-341654/) bude pomoc ukrajinským osobám poskytována opět od 10. srpna 2022, a to mj.i na Ulrichově náměstí 810 (levé křídlo budovy) v Hradci Králové. Registrace osob bude probíhat i nadále tři dny v týdnu – v pondělí, středa a pátek od 8:00 do 15:00 hodin.

Policistky a policisté budou i nadále, tedy po uzavření KACPU Hradec Králové v ulici Na Okrouhlíku, plnit řadu úkolů ve vztahu k osobám, které přicházejí do ČR z Ukrajiny hledat útočiště.

Jedná se zejména o zajištění výkonu služby spočívajícího v prvotních identifikačních úkonech cizinců žádajících o pomoc a jejich předložených dokladů. Dále bude výkon služby spočívat také v bezpečnostní prověrce těchto osob a v dalších souvisejících úkonech.

Zdroj: FB KACPU Hradec Králové

mjr. Magdaléna Vlčková

9.8.2022

-----------------------------------------------------------------

Za úterý 26.4.2022 registrovalo KACPU 59 osob, za středu 27.4.2022 pak 73 osob. Celkem za dobu fungování KACPU Hradec Králové registrováno již 13696 osob.

mjr. Magdaléna Vlčková

27.4.2022

-----------------------------------------------------------------

Za včerejší den, tedy 25.4.2022, registrovalo KACPU Hradec Králové celkem 126 osob, celkový počet registrovaných je už 13 564 osob.

mjr. Magdaléna Vlčková

26.4.2022

--------------------------------------------------------------------

Od pátečního rána (22.4.2022) prošlo do nedělního večera (24.4.2022) kompletní registrací KACPU Hradec Králové celkem 187 osob. Celkem za dobu fungování KACPU tak bylo registrováno již 13438 osob

mjr. Magdaléna Vlčková

25.4.2022

----------------------------------------------------------------------

Ve čtvrtek 21. 4. 2022 se v KACPU zaregistrovalo 76 osob Ukrajiny a ubytování přes databázi HZS KHK bylo nalezeno ubytování 33 osobám.

Celkem za dobu fungování registrováno – 13251 osob

Celkem za dobu fungování ubytováno přes databázi HZS – 2077 osob

Další informace viz KACPU Hradec Králové



kpt. Mgr. Eva Prachařová

22. 4. 2022 v 12:30

----------------------------------------------------------------------

Ve středu 20.4. 2022 bylo v KACPU zaregistrováno 121 osob, zprostředkováno ubytování přes databázi HZS KHK bylo 24 osobám.

------------------------------------------------------------------------

V úterý 19. 4. 2022 se v královéhradeckém KACPU zaregistrovalo 166 občanů Ukrajiny, ubytování bylo přes databázi HZS KHK zprostředkováno 12 osobám. Celkem za dobu fungování bylo registrováno 13 054 osob a ubytování bylo zprostředkováno 2020 osobám.

Provozní doba centra byla upravena následně: pondělí - pátek 7.00 - 17.00, sobota až neděle 7.00 - 15.00

Další informace viz KACPU Hradec Králové

kpt. Mgr. Eva Prachařová

20. 4. 2022 v 9.00 hodin

---------------------------------------------------------------------------

Během Velikonočního pondělí 18. 4. 2022 se do KACPU přišlo zaregistrovat 38 občanů Ukrajiny, ubytování přes HZS KHK bylo poskytnuto pro 3 osoby. Celkem se zde registrovalo již 12 888 osob a přes databázi HZS bylo ubytováno 2008 osob.

kpt. Mgr. Eva Prachařová

19. 4. 2022 v 10.00 hodin

---------------------------------------------------------------------------------

Od středy 13.4.2022 do neděle 17.4.2022 včetně odbavilo KACPU Hradec Králové celkem 375 osob. Od pátku 15.4.2022 do dnešního dne odbavovalo KACPU Hradec Králové klienty od 7 do 17 hodin.

Celkem za dobu fungování zde bylo registrováno již 12850 osob.

mjr. Magdaléna Vlčková

18.4.2022

---------------------------------------------------------------------------

Za včerejší den, tedy za úterý 12.4.2022, zaregistrovalo KACPU v Hradci Králové celkem 163 osob. Celkově bylo odbaveno v KACPU od zahájení svého provozu již 12475 osob.

mjr. Magdaléna Vlčková

13.4.2022

------------------------------------------------------------------------------

Za pondělní den, tedy 11.4.2022, bylo v Kacpu Hradec Králové kompletně zaregistrováno 190 osob. Celkem za dobu fungování registrováno již 12312 osob.

Z důvodu nízké vytíženosti se provozní doba centra postupně upravuje. Od 15. do 18. dubna (včetně) proto bude centrum registrovat pouze od 7 do 17 hodin.

Od konce března KACPU působí na adrese Na Okrouhlíku 1371, Pražské Předměstí, Hradec Králové: https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/pres-prodlouzeny-velikonocni-vikend-bude-kacpu-v-provozu-10-hodin-denne-338221/

mjr. Magdaléna Vlčková

12.4.2022

------------------------------------------------------------------------------------

Za uplynulé tři dny odbavilo kompletně královéhradecké KACPU v součtu 403 osob (8.4. - 112; 9.4. - 140; 10.4. - 151 osob). Za dobu fungování KACPU bylo registrováno již 12122 osob, cesou databáze HZS KHK bylo ubytováno v součtu 1851 osob.

mjr. Magdaléna Vlčková

11.4.2022

------------------------------------------------------------------------------------

Během středy 6. 4. 2022 centrum odbavilo118 osob z Ukrajiny, přes databáze HZS bylo ubytováno 5 osob. Cekem za dobu fungování centra bylo odbaveno 11588 osob a ubytování přes databází HZS získalo 1726 osob.

kpt. Mgr. Eva Prachařová

7. 4. 2022 v 9.00 hod.

-------------------------------------------------------------------------------------

Za úterý 5. 4. 2022 královéhradecké KACPU odbavilo a zaregistrovalo 113 osob, před databáze HZS bylo ubytováno 25 osob. Od počátku fungování centra bylo zaregistrováno 11470 osob a přes databázi HZS ubytováno 1721 oosb.

kpt. Mgr. Eva Prachařová

6. 4. 2022 v 10. 10 hod.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Za pondělí 4. 4. 2022 středisko pomoci KACPU v nové provozní době (7.00 - 19.00) zaregistrovalo 160 osob z Ukrajiny a cestou HZS bylo zajištěno ubytování 20 cizincům. Za celou dobu provozu se jedná o 11357 zaregistrovaných osob, přes databází HZS bylo ubytováno již celkem 1696 osob.

kpt. Mgr. Eva Prachařová

5. 4. 2022 v 10. 50 hod.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Již od pátku 1. 4. a následně po celý první dubnový víkend 2. a 3. 4. 2022 fungovalo KACPU v nově nastaveném režimu 7.00 - 19.00. Za tyto tři dny bylo zaregistrováno 344 osob a cestou HZS bylo zajištěno 84 osobám ubytování. Celkem za dobu fungování KACPU bylo již střediskem zaregistrováno 11197 osob a cestou HZS zajištěno ubytování 1676 oosbám.

kpt. Mgr. Eva Prachařová

4. 4. 2022 v 10.00 hod.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Poslední březnový den 31.3. 2022 (od půlnoci do půlnoci) bylo odbaveno 158 osob, od počátku působení královéhradeckého KACPU se jedná o 10753 zaregistrovaných osob.

kpt. Mgr. Eva Prachařová

11 h, 1. 4. 2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Od středeční půlnoci 30. 3. 2022 do 12.00, než se KACPU v Kongresovém centru Aldis na několik hodin uzavřelo kvůli stěhování všech zúčastněných složek a organizací na novou adresu Na Okrouhlíku 1371, Pražské Předměstí, Hradec Králové, odbavilo KACPU Hradec Králové celkem 123 osob, od počátku působení bylo registrováno již 10595 osob.

Svá pracoviště v nových prostorách (bližší informace, společně s mapkou, najdete na letáku níže na stránce) KACPU otevřelo hned následující dopoledne ve čtvrtek 31. 3. 2022.

Zde si můžete prohlédnout fotografie ze stěhování: www.eu.zonerama.com/HZSKHK/Album/8272559

kpt. Mgr. Eva Prachařová

18.30 h, 31. 3. 2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za úterý 29. 3. 2022 odbavilo KACPU Hradec Králové celkem 176, v součtu od počátku se jedná celkem 10472 osob.

Ve středu 30. března se centrum ve 12 hodin uzavřelo a započalo jeho stěhování na novou adresu Na Okrouhlíku 1371, Pražské Předměstí, Hradec Králové. Znovu bude KACPU zprovozněno na novém místě v dopoledních hodinách ve čtvrtek 31. března.



















mjr. Magdaléna Vlčková

13 h; 30.3.2022

-----------------------------------------------

Za pondělní den, tedy 28.3.2022, prošlo kompletní registrací KACPU 221 osob, od zprovoznění bylo odbaveno v součtu již 10296 osob.

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) ve čtvrtek 31. března zahájí provoz na novém místě v administrativní budově Na Okrouhlíku v Hradci Králové. Zároveň od stejného dne centrum zkrátí svou provozní dobu od 7 do 19 hodin. Mimo tuto dobu bude centrum poskytovat podporu uprchlíkům pouze ve formě zajištění přespání do druhého dne. Kompletní informace jsou k dispozici zde: https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/kacpu-ve-ctvrtek-zmeni-adresu-i-provozni-dobu-337758/

Níže jsou přiloženy letáky avizující změnu umístění KACPU a také vybraná pravidla silničního provozu v jazykové mutaci.

mjr. Magdaléna Vlčková

29.3.2022

--------------------------------------------------

Od pátku 25.3. 2022 do neděle 27.3.2022 bylo v KACPU odbaveno celkem 437 osob, přičemž ubytování bylo cestou HZS KHK zajištěno 110 osobám. V součtu se jedná o registraci 10075 osob od počátku zprovoznění centra. Přes databázi HZS KHK bylo poskytnutu ubytování v součtu již 1489 osobám.

mjr. Magdaléna Vlčková

28.3.2022

-----------------------------------------------------

Ve čtvrtek 24.3.2022 odbavilo KACPU Hradec Králové celkem 186 osob, cestou HZS KHK bylo ubytováno 52 osob. Za celou dobu tak centrum odbavilo už v souhrnu 9638 osob. Celkem za dobu fungování ubytováno přes databázi HZS – 1379 osob.

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) bude k dispozici od 31. března 2022 v budově Na Okrouhlíku v Hradci Králové. Stěhování centra proběhne ve středu 30. března v odpoledních hodinách, kdy je počet příchozích uprchlíků zpravidla nižší. Nové prostory KACPU najdete v krajské budově na adrese Na Okrouhlíku 1371, Pražské Předměstí, Hradec Králové.

Více informací ke změně adresy najdete zde: https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/kacpu-se-na-konci-brezna-prestehuje-do-krajske-budovy-na-okrouhliku--337646/

mjr. Magdaléna Vlčková

25.3.2022

------------------------------------------------------

Za středu 23.3.2022 bylo v KACPU komplexně zaregistrováno celkem 235 osob, v součtu od počátku fungování se jedná již o 9452 osob.

mjr. Magdaléna Vlčková

24.3.2022

--------------------------------------------------

V úterý 22. března bylo v KACPU odbaveno celkem 242 osob, cestou Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje bylo zajištěno ubytování 57 osobám. Za celou dobu fungování registrováno celkem 9217 osob a přes databázi HZS KHK ubytováno celkem 1274 osob.

Provoz v centru byl za včerejší den plynulý. Policisté i občanští zaměstnanci pomáhají i s dalšími pracemi na přidružených pracovištích.

mjr. Magdaléna Vlčková

23.3.2022

----------------------------------------------------

Včera, v pondělí 21.3.2022, prošlo registrací na KACPU Hradec Králové celkem 243 osob, celkově se jedná už o 8975 osob. Policisté podle situace a podle aktuální potřeby posilují výkon služby na pracovištích odboru cizinecké policie a odboru azylové a migrační politiky MV ČR. Vypomáhají samozřejmě i na dalších přidružených pracovištích. I nadále v režimu 24/7 dohlížejí na dodržování veřejného pořádku nejen v samotném centru, ale i v jeho bezprostředním okolí.



"Od 22. března 2022 již nebudou udělována ve zjednodušeném režimu víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území, tedy takzvaná speciální dlouhodobá víza pro občany Ukrajiny. V účinnost vstupuje zákon č. 65/2022 Sb. (tzv. lex Ukrajina), kterým se pro občany Ukrajiny prchajícím před ozbrojeným konfliktem z Ukrajiny a některým dalším kategoriím osob zavádí dočasná ochrana. I nadále bude možno žádat o udělení dlouhodobého víza za účelem strpění pobytu na území, ovšem ve standardním řízení," uvádí webové stránky Ministerstva vnitra ČR (https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx)

Poučení o právech a povinnostech - leták ve formátu PDF je ke stažení níže.

mjr. Magdaléna Vlčková

22.3.2022

----------------------------------------------------

Od pátečního dne (18.3.2022) až do neděle (20.3.2022) prošlo KACPU Hradec Králové 884 osob, v součtu se od zprovoznění centra jedná už o 8732 osob. V sobotu přijalo KACPU HK autobus se 60 ukrajinskými občany z KACPU Praha, které bylo zároveň potřeba ubytovat.

Policisté i nadále přizpůsobují výkon služby aktuální situaci v centru, vypomáhají neustále na dalších přidružených pracovištích.

V pátek 18.3.2022 navštícvil KACPU Hradec Králové ministr vnitra Vít Rakušan. Více informací k jeho návštěvě naleznete zde: https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/kralovehradecky-kraj-navstivil-ministr-vnitra-vit-rakusan-337417/

Veškeré podstatné informace k vyřízení potřebné agendy registrace: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

mjr. Magdaléna Vlčková

21.3.2022

--------------------------------------------------

Za úterní den 15.3.2022 bylo na KACPU v Hradci Králové kompletně odbaveno celkem 345 osob.

Za středu 16.3.2022 celkem 354 osob, za čtvrtek 17.3.2022 prošlo kompletní registrací 392 osob.

V celkovém součtu se jedná o 7848 osob.

mjr. Magdaléna Vlčková

18.3.2022

------------------------------------------------------

Za pondělí 14.3.2022 prošlo kompletním procesem registrace v KACPU Hradec Králové celkem 464 osob. V součtu od počátku fungování centra se jedná o 6757 osob.

mjr. Magdaléna Vlčková

15.3.2022

--------------------------------------------------------

Za včerejšek eviduje KACPU Hradec Králové celkem 382 osob, které prošly kompletním registračním procesem.Za dobu fungování centra se jedná celkem o 6293 osob. Cestou Hasičského záchranného sboru bylo od počátku fungování centra poskytnuto ubytování v součtu již 752 osobám.

mjr. Magdaléna Vlčková

14.3.2022

------------------------------------------------------------

Za sobotu 12. 3. 2022 prošlo kompletní registrací KACPU Hradec Králové celkem 479 osob Celkem za dobu fungování KACPU se jedná o 5911 osob. Policejní hlídky dohlížejí nepřetržitě i nadále na dodržování veřejného pořádku nejen v centru, ale i v okolí. Naším úkolem je rovněž regulování silničního provozu a dohled nad jeho bezpečností.

Policisté řeší kromě agendy svěřené Policii ČR v KACPU Hradec Králové i další úkoly. Pomáhají i s dalšími pracemi na přidružených pracovištích tak, aby byl zajištěn plynulejší chod celého centra. Specifickou činnost zde vykonávají také naši policiejní psychologové/interventi, kteří poskytují psychologickou pomoc a podporu příchozím v nesnázích a obtížných situacích.

Na místě pracujeme ve velice těsné součinnosti s Královéhradeckým krajem, s Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, s Městskou policií Hradec Králové, s Odborem azylové a migrační politiky MV ČR, s Úřadem práce Hradec Králové a dalšími. Samozřejmě nepostradatelnou součástí KACPU jsou rovněž všichni dobrovolníci a dobrovolnice Oblastní charity Hradec Králové a Diecézní charity Hradec Králové.

Distribuujeme v těchto dnech fyzicky nejen cestou KACPU Hradec Králové, ale také prostřednictvím jeho oficiálního profilu na sociální síti důležité preventivní materiály v jazykových mutacích s cílem informovat přicházející ukrajinské občany o hrozbách a rizicích, na která si mají dát pozor. Na tuto činnost se v následujícím období ještě více zaměříme.

mjr. Magdaléna Vlčková

13.3.2022

------------------------------

Za pátek 11.3.2022 prošlo v KACPU registrací 524 občanů Ukrajiny, od počátku fungování se jedná celkem o 5432 osob. Cestou Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje bylo za pátek 11.3.2022 zajištěno ubytování 72 osobám, celkově od počátku fungování centra se jedná o už 495 osob.

"Policie České republiky se v návaznosti na vývoji situace velmi intenzivně věnuje zajištění agendy ukrajinských uprchlíků. Kromě snahy o co nejrychlejší zpracování pobytové agendy považujeme za důležitou dostatečnou informovanost osob, kteří na území České republiky hledají pomoc. Nepřehledné situace a nejistoty se velmi často snaží v obdobných situacích zneužívat různí podvodníci. Za úplatu je například nabízeno urychlení vyřízení potřebné administrativy nebo zprostředkování zaměstnání. Cizincům mohou v neznámém prostředí chybět informace o tom, že je pobytová agenda, registrace ke zdravotnímu pojištění i registrace v systému Úřadu práce poskytována ZCELA ZDARMA. Objevit se však mohou i případy nabídek na zprostředkování lukrativní práce, které v důsledku vedou k donucení k poskytování sexuálních služeb, otrocké práci nebo jiné protiprávní činnosti a další obdobné postupy osob, které se snaží z tíživé situace, často protiprávně, težit,"uvádí pplk. Veronika Hodačová z Policejního prezidia ČR.

Pro potřeby informování občanů Ukrajiny, kteří na našem území hledají útočiště, jsme proto připravili soubor informací o možných rizicích v podobě video spotu, audio spotu a letáku: https://www.policie.cz/clanek/preventivni-informace-pro-obcany-ukrajiny-na-uzemi-cr.aspx

mjr. Magdaléna Vlčková

12.3.2022

---------------------------------------------

Za čtvrteční den (10.3.2022) prošlo kompletní registrací v KACPU Hradec Králové celkem 539 osob z Ukrajiny. Od počátku provozu centra se jedná již o 4908 osob. Cestou Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje bylo poskytnuto dne 10.3.2022 ubytování 57 osobám, v úhrnu již 422.

Policisté stále dohlížejí na dodržování veřejného pořádku v KACPU i jeho blízkém okolí, ale monitorují také dopravní situaci v okolí.

mjr. Magdaléna Vlčková

11.3.2022

-----------------------------------------------

Za středu 9.3.2022 prošlo v KACPU registrací 539 občanů Ukrajiny, od počátku fungování se jedná celkem o 4369 osob. Cestou Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje bylo za středu 9.3.2022 zajištěno ubytování 116 osobám, celkově od počátku fungování centra se jedná o už 366 osob.

Z Prahy bylo ve středu dopraveno 72 osob dvěma autobusy, ukrajinští občané byli zaregistrováni a zároveň ubytováni. Prostřednictvím hasičského záchranného sboru byli lidé dopraveni do místa ubytování.

mjr. Magdaléna Vlčková

10.3.2022

------------------------------------------------

V úterý, 8. 3. 2022, prošlo registrací v KACPU Hradec Králové celkem 630 lidí. Z tohoto počtu 21 osobám bylo zajištěno cestou Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje ubytování.

Od počátku fungování KACPU bylo uděleno vízum už 3830 občanům Ukrajiny, z nichž 232 bylo cestou Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje zajištěno ubytování.

Policisté podle situace a podle aktuální potřeby posilují výkon služby na pracovišti odboru cizinecké policie, ale vypomáhají samozřejmě i na dalších přidružených pracovištích. I nadále v režimu 24/7 dohlížejí na dodržování veřejného pořádku nejen v samotném centru, ale i v jeho bezprostředním okolí.

KACPU Hradec Králové funguje díky vysokému pracovnímu nasazení všech zástupců zúčastněných složek, úřadů, a především pak dobrovolníků a dobrovolníků – tlumočníků. Jejich koordinaci řídí Diecézní charita Hradec Králové a Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Na webu MVČR jsou nově k dispozici další statistiky související s počty osob s uděleným pobytovým oprávněním - informativní počty obyvatel v obcích: https://www.mvcr.cz/clanek/informativni-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx

mjr. Magdaléna Vlčková

9.3.2022

---------------------------------

Za uplynulý operační den (7. 3. od 5:00 do 8. 3. 5:00) prošlo v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině v Hradci Králové registrací celkem 752 osob. Od začátku fungování zde získalo vízum 3200 občanů Ukrajiny a více jak 190 z nich pomohl Hasičský záchranný sbor zajistit ubytování.

por. Ing. Eliška Majerová

8. 3. 2022, 10:05

-----------------------------------

Policistky a policisté v nonstop režimu odbavují průběžně na svých pracovištích další nově příchozí osoby. Od sobotní (5.3.2022) páté hodiny ranní do dnešních ranních pěti hodin KACPU zaregistrovalo 589 občanů Ukrajiny. Celkem prošlo centrem od začátku fungování 1910 osob.

Policisté pomáhají v rámci celého kraje i s distribucí informačních letáků ve dvojjazyčném provedení (viz níže), které mají za účel podávat přijíždějícím Ukrajincům všechny stěžejní údaje o fungování KACPU v Hradci Králové, o kontaktech a poodobně. Policistky a policisté v rámci KACPU vypomáhají s oledem na aktuální situaci v centru i s dalšími činnostmi.

mjr. Magdaléna Vlčková

6.3.2022

----------------------------------

Od pátečního rána do sobotního rána (od 5:00 do 5:00) bylo v KACPU v Hradci Králové zaregistrováno 717 osob. Z toho počtu 34 potřebovalo zajistit ubytování. Od včerejšího dne je centrum v provozu v režimu 24/7, což výrazně celý proces zrychlilo.

"Od začátku fungování centra (od 2. 3. 2022) prošlo kompletní registrací v KACPU HK 1321 lidí, ubytovaných lidí přes KACPU je 59. Dále tak platí, že většina příchozích má již ubytování domluvené a mělo by tak o ně být postaráno," říká por. Mgr. Martina Götzová z Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a dodává, že v Královéhradeckém kraji eviduje hasičský záchranný sbor více než tři tisíce míst v rámci volných ubytovacích kapacit.

Policisté podle situace a podle aktuální potřeby posilují výkon služby na pracovišti odboru cizinecké policie, ale vypomáhají samozřejmě i na dalších přidružených pracovištích. I nadále v režimu 24/7 dohlížejí na dodržování veřejného pořádku nejen v samotném centru, ale i v jeho bezprostředním okolí.

mjr. Magdaléna Vlčková

5.3.2022; 7:30 h

--------------------------------------------------------------------

Za první dva dny provozu Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) kompletně odbavilo už 604 osob z Ukrajiny. Dnes navštívil KACPU primér Petr Fiala a v rámci této návštěvy se seznámil s prací všech přidružených pracovišť, včetně našeho, kde působí i policisté z odboru cizinecké policie. Do práce v KACPU se v průběhu uplynulých dní zapojila i řada dalších policistů, kteří pomáhají a zapojují se podle potřeby do mnoha různých činností.

Policisté od zprovoznění KACPU přizpůsobují pružně organizaci výkonu služby aktuální situaci. Dohlížíme na dodržování veřejného pořádku, na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Naše policejní hlídky i nadále střeží jak interiéry KACPU, tak i bezprostřední okolí centra v nonstop režimu. Sloužíme společně se strážníky Městské policie Hradec Králové, regulujeme dopravu, dohlížíme na její bezpečnost a plynulost.

Počínaje dnešním dnem bude v provozu KACPU Hradec Králové v režimu 24/7 - Twitter HZS Královéhradeckého kraje: https://twitter.com/hzskhk/status/1499742539443838981?s=20&t=n1AOI8jXQRYiuOegnqY56w

Twitter Královéhradeckého kraje: https://twitter.com/hkregion/status/1499744586620669957?s=20&t=n1AOI8jXQRYiuOegnqY56w

Pod textem jsou fotografie z návštěvy premiéra ČR Petra Fialy za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje a představitelů složek IZS a dalších, součinnost poskytujících, subjektů.

mjr. Magdaléna Vlčková

4.3.2022



.

----------------------------------------

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) v Kongresovém centru ALDIS bylo uvedeno do provozu včera, přičemž za první den provozu kompletně odbavilo 201 ukrajinských uprchlíků a první administrativní pomoc zde nalezlo přes 350 lidí. Ve spolupráci s hasiči, policií a dalšími organizacemi ho zřídil Královéhradecký kraj v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Otevřeno je nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a slouží primárně k příjmu a pomoci uprchlíkům z válkou zasažené Ukrajiny, kteří nemají žádné povolení k pobytu.

Detailní informace naleznete zde: https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/za-prvni-den-kacpu-kompletne-odbavilo-dve-stovky-uprchliku-z-ukrajiny-337008/

V souvislosti se situací na Ukrajině upozorňujeme, že veškeré registrační úkony prováděné ve vztahu k osobám přicházejícím z Ukrajiny, provádějí policisté odboru cizinecké policie POUZE v nově zprovozněném centru KACPU a nikoliv jako doposud na Oddělení pobytových agend sídlící v Trutnově ani v Hradci Králové na Ulrichově náměstí.

Základní informace, které KACPU poskytuje jsou uvedeny zde.

Aktuální informace z KACPU jsou k dispozici na oficiálním účtu na sociálních sítích: https://www.facebook.com/kacpuHK

mjr. Magdaléna Vlčková

3.3.2022

----------------------------------------------------

V souvislosti se zřízením Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v královéhradeckém Kongresovém centru ALDIS se do přípravných prací zapojilo i Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, které se bude na dalším provozu v nadcházejícím období přímo specifickým výkonem služby také podílet.

Policistky a policisté budou v centru plnit řadu úkolů ve vztahu k osobám, jimž má centrum sloužit a které v ČR hledají útočiště. Jedná se zejména o zajištění výkonu služby spočívajícího v prvotních identifikačních úkonech cizinců žádajících o pomoc a k předloženým dokladům. Dále bude výkon služby spočívat v bezpečnostní prověrce těchto osob a v neposlední řadě také v poskytnutí součinnosti s ohlášením ubytování na území.

Samozřejmostí bude zajištění dohledu a monitoringu veřejného pořádku ve dne i v noci, a to i v širším okolí centra. V samotném centru budou ve dne i v noci policejní hlídky nad rámec uvedených činností střežit nejen bezpečnost přítomných osob, ale dohlédnou i na ochranu majetku.

Bezprostředně v centru budeme podle charakteru činností poskytovat součinnost dalším složkám, ať už se jedná například o Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje nebo Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje a další subjekty, které budou v centru působit.

Zaměříme se rovněž v součinnosti s Městskou policií Hradec Králové ve zvýšené míře i na bezpečnost v silničním provozu v bezprostřední blízkosti centra. Současně budeme monitorovat bezpečnost silničního provozu i v jeho širším perimetru. Policistky a policisté budou disponovat i potřebnými informacemi, aby mohli řidiče instruovat.

"V souvislosti se zřízením Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v královéhradeckém Kongresovém centru ALDIS bude Městská policie kontrolovat veřejný pořádek na místě i v jeho bezprostředním okolí. Ve zvýšené míře se bude podílet na dohledu na bezpečnost silničním provozu v blízkosti centra a kontrole zde umístěného dopravního značení. V případě potřeby navýší městská policie počet hlídek s ohledem na potřebu parkování vozidel a plynulý příjezd a odjezd autobusů s uprchlíky," upřesňuje činnost Městské policie Hradec Králové Eva Kněžourová.

„Poskytujeme tímto krokem samozřejmě součinnost Královéhradeckému kraji, které centrum zřizuje. Jsme připraveni plnit úkoly dané nám zákonem a dohlížet na veřejný pořádek a bezpečnost tak, aby všechny subjekty mohly v centru plnit v nadcházejícím období své úkoly. Přestože jde o v mnoha ohledech novou zkušenost, nebereme nic na lehkou váhu a jsme v kontaktu se všemi spolupracujícími subjekty,“ uzavírá brig. gen. Ing. Petr Petřík, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

mjr. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA

2.3.2022

Oficiální vyjádření Královéhradeckého kraje zde.



