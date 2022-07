Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině se stěhuje do centra Zlína

ZLÍNSKÝ KRAJ: V provozu bude tři dny v týdnu.

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) se z areálu zlínské krajské nemocnice stěhuje do centra Zlína. Otevřeno bude v budově č. 1 v bývalém areálu Svitu v ulici J. A. Bati, a to v pondělí, ve středu a v pátek od 8 do 15 hodin.

https://www.kr-zlinsky.cz/krajske-asistencni-centrum-sidli-od-pondeli-v-centru-zlina-aktuality-17857.html

15. července 2022, nprap. Petr Jaroš

