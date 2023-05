Krajská ředitelství policie – početní stavy

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o následující informace:



„Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o poskytnutí informací o počtu policistů ve všech krajích za každý rok v období od roku 2005 do roku 2021. Prosím o poskytnutí počtu policistů za každý kraj v uvedených letech.“



Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a žadateli poskytla elektronický soubor s požadovanými počty policistů za každý kraj v období od roku 2005 do roku 2021, přičemž do roku 2009 včetně bylo dělení na správy policie ČR krajů, nikoliv na kraje (viz. příloha).



pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 24. 5. 2023

Související dokumenty KŘP_stavy_2005_20022.xlsx

Velikost souboru:11,9 KB / formát XLSX

vytisknout e-mailem