Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Zřejmě se nevěnovala řízení

JIČÍNSKO – S bavorákem skončila na střeše.

Bukvice - 25.5.2023Ve čtvrtek 25. května 2023 kolem 7. hodiny ranní se stala v katastru obce Bukvice dopravní nehoda automobilu značky BMW. Jednadvacetiletá řidička jedoucí od obce Veliš směrem do Jičína se zřejmě plně nevěnovala řízení, přejela vpravo mimo komunikaci do příkopu, kde narazila do stromu a s automobilem se převrátila na střechu. Řidička byla řádně připoutána bezpečnostním pásem a nebyla ničím ovlivněna. Z místa nehody byla převezena do nemocnice. Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 125 tisíc korun.

Řidičce byla uložena pokuta příkazem na místě ve výši 2 000 korun.

por. Ing. Eliška Pospíšilová

26.5.2023, 7:10

