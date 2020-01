Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Zneužívání tísňové linky

JIČÍNSKO – Provinilci hrozí vysoká peněžitá pokuta.

Ilustrační fotoV současné době policisté z obvodního oddělení v Nové Pace šetří případ zneužívání linky tísňového volání.

V uplynulých dnech měl čtyřiačtyřicetiletý muž v několika případech volat na tísňovou linku 112 a 155 a zde požadovat neodkladný příjezd zdravotní záchranné služby do místa svého bydliště. V jednom případě odmítl převoz do zdravotnického zařízení. Ve stejném dni ve večerních hodinách tísňové volání ještě dvakrát zopakoval. Tentokrát se pokaždé do nemocnice nechal odvézt, aby z ní posléze v obou případech utekl. Lékařem provedená dechová zkouška u něho v tu dobu prokázala pozitivní hodnotu 3,1 promile alkoholu v dechu. Tím to však celé neskončilo. Následujícího rána se vše celé opakovalo. Tentokrát se na místo spolu se záchranáři dostavila i policejní hlídka, která provedenou dechovou zkouškou u muže zjistila pozitivní hodnotu 2,78 promile alkoholu v dechu. Ten tak místo v nemocnici skončil na protialkoholní záchytné stanici v Hradci Králové. Následným šetřením se podařilo zjistit, že z jeho strany se má jednat celkem o 14 uskutečněných telefonických hovorů na linku tísňového volání.

Muž se tak měl svým jednáním dopustit přestupku podle zákona o elektronických komunikacích tím, že měl uskutečnit zlomyslná volání na číslo tísňové linky. V případě prokázání viny tak muži hrozí peněžitá pokuta až ve výši 200 tisíc korun.

nprap. Aleš Brendl

08. ledna 2020; 12:20

vytisknout e-mailem