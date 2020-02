Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Vloupání do kanceláře objasněno

HRADECKO - Součástí lupu byly i vstupenky na festival.

Včerejšího dne vyšetřovatel z oddělení obecné kriminality územního odboru Hradec Králové obvinil z trestného činu krádež 26letého Hradečana. Klade mu za vinu, že na začátku února se vloupal do jedné kanceláře v centru města Hradce Králové, odkud po vytlačení dveří vzal několik hudebních nástrojů, počítač, set-top box a více jak 300 kusů vstupenek na žamberecký festival, čímž majiteli způsobil škodu přesahující částku 50 tisíc korun.

Muž, kterému hrozí trest odnětí svobody od 1 roku do 5 let, odcizené věci rozprodal a peníze užil pro vlastní potřebu.

Varujeme zájemce o návštěvu festivalu JAM ROCK, který se bude konat 4. - 6. 6. 2020 v Žamberku, před koupí odcizených vstupenek. Vstupenky si zakupte pouze u oficiálních prodejců. Jinak riskujete, že nebudete na festival vpuštěni. Bližší informace zde.

por. Iva Kormošová

19.2.2020, 13.00

vytisknout e-mailem