Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Vloupání do chalup objasněno

NÁCHODSKO/HRADECKO – Pachatelé cílili na nářadí, jízdní kolo a alkohol.

Během letošního června policisté šetřili na území okresů Náchod a Hradec Králové sérii vloupání do chalup. Pachatel do chalup vstupoval vždy násilným způsobem. Chalupy následně prohledal a pátral po věcech, které by se daly zpeněžit. Jednalo se zejména o nářadí, a v jednom případě i o dětské jízdní kolo. Dále jeho pozornost upoutal také alkohol. Odcizil i několik lahví piva, ale zejména se jednalo o lahve s tvrdým alkoholem jako je slivovice, rum, vodka,…

Nyní náchodští kriminalisté případ rozkryli. Zjistili, že vloupání do pěti chalup s celkovou škodou dosahující téměř 20 tisíc korun, se měla dopustit dvojice – muž 48 let a žena 29 let. Oběma bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z přečinu krádež a z přečinu porušování domovní svobody. V případě prokázání viny a odsouzení jim hrozí až 3letý trest odnětí svobody.

por. Ing. Karolína Macháčková

19.7.2024

