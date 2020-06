Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Vážná nehoda motorkáře

JIČÍNSKO – Řidič narazil do betonového mostku.

Jičínští policisté od včerejška řeší dopravní nehodu motorkáře na silnici III. třídy v Mlázovicích. Jednačtyřicetiletý řidič zřejmě nepřizpůsobil rychlost své jízdy a při průjezdu mírnou levotočivou zatáčkou vjel do protisměrného příkopu, kde narazil do betonového mostku. Vzhledem k vážnosti zranění byl řidič letecky transportován do hradecké nemocnice.



Příčina a okolnosti této dopravní nehody jsou předmětem šetření jičínských policistů.



por. Ing. Eliška Majerová

24. 6. 2020, 10:55



vytisknout e-mailem