Únava za volant nepatří

TRUTNOVSKO - Řidič utrpěl těžké zranění.

Na silnici I/14 mezi obcemi Čistá v Krkonoších a Prostřední Lánov se včera 5.8. krátce před 19. hodinou stala havárie nákladního vozidla značky Iveco Daily. K nehodě došlo pravděpodobně tak, že 30letý řidič na přímém a přehledném úseku vlivem mikrospánku plynule přejel do protisměru, vyjel mimo komunikaci, kde narazil do svodidla a dále do břehu a následně se převrátil na bok. Muž byl s těžkým zraněním letecky transportován do nemocnice. Dechová zkouška u něho nemohla být kvůli zranění provedena, proto policisté nařídili odběr krve. Škodu na vozidle odhadli na 100 tisíc korun.

Přesná příčina a míra zavinění jsou předmětem dalšího šetření trutnovských dopravních policistů.

por. Iva Kormošová

6.8.2021, 11.30

