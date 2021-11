Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Ujíždění zakončené trojitým Axelem

RYCHNOVSKO – Řidič nereagoval na výzvy k zastavení, věděl proč.

Dobruška - 18.11.2021Včera krátce před 21:30 hodinou prováděla hlídka obvodního oddělení Dobruška dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, když po silnici I/14 ve směru na Chábory projížděl automobil Škoda Octavia, který se hlídka rozhodla zkontrolovat. Na výzvy k zastavení však řidič vozidla reagoval sešlápnutím plynu a před hlídkou ujížděl až 180 kilometrovou rychlostí. Při předjíždění dostal na mokré vozovce smyk, přejel do protisměru, kde v příkopu narazil do stromu a následně se ještě několikrát s vozidlem přetočil. Policisté u muže provedli dechovou zkoušku, jejíž výsledek byl negativní. To však neplatí u orientačního testu na drogy, který vyšel pozitivní na THC a metamfetamin/ amfetamin. Hlídkou byl 31letý muž vyzván k lékařskému vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu, kterému se podrobil. Jen zázrakem se nehoda obešla bez zranění.

Následnou lustrací policisté zjistili, že muž není majitelem vozidla a ani nevlastní řidičské oprávnění. Po prohlídce automobilu policisté na místě zadrželi osvědčení o registraci vozidla.

Za přečin neoprávněné užívání cizí věci mu v případě prokázání viny hrozí až 2 léta odnětí svobody. Nehoda je v šetření rychnovských policistů a další právní kvalifikace tak bude ještě stanovena.



por. Ing. Eliška Majerová

19. 11. 2021

