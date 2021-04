Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pokus vraždy

KRAJ - Sousedské spory vyvrcholily napadením.

V sobotu 20.2. krátce před 15.30 jsme na lince 158 přijali oznámení o nálezu zbitého muže v jednom bytě panelového domu v hradecké části Věkoše. Na místo okamžitě vyjela policejní hlídka, která v sousedním bytě zadržela podezřelého muže z útoku. U zadrženého muže byly naměřeny 3 promile alkoholu v dechu. Napadený 70letý muž byl s vážným zraněním převezen do nemocnice, kde byl hospitalizován.

Na základě zjištěných skutečností vyšetřovatel 35letého muže obvinil ze zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, z přečinu porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Z vyšetřování vyplynulo, že starší z mužů upozornil mladšího souseda na nadměrný hluk plynoucí z jeho bytu. Mladšího to rozzuřilo tak, že rozkopl sousedovi dveře a fyzicky ho napadl.

Jelikož vyšetřovatel měl důvodnou obavu, že obviněný muž by mohl opakovat trestnou činnost, nebo uprchne či se bude skrývat, podal podnět na uvalení vazby. Soudce návrhu státního zástupce vyhověl a muž je od pondělního odpoledne 22.2. stíhán vazebně. Z výpisu rejstříku policisté zjistili, že muž byl v říjnu 2018 odsouzen za obdobný trestný čin k podmíněnému trestu v trvání jednoho roku se zkušební dobou 30 měsíců, která měla vypršet za dva měsíce.

Na základě dosavadních výsledků vyšetřování, jehož součástí je i znalecký posudek soudního lékařství, vyšetřovatel případ v těchto dnech překvalifikoval na zvlášť závažný zločin vražda ve stadiu pokusu.

Pokud obviněného muže soudce uzná vinným, může strávit ve vězení 10 až 18 let.

por. Iva Kormošová

23.4.2021, 10.00

