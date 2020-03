Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Střet vozidla s chodkyní

TRUTNOVSKO – Nehoda se naštěstí obešla bez vážnějších následků.

DN - Dvůr KrálovéKe střetu osobního vozidla s mladou chodkyní vyjížděli policisté ve středu 11. března krátce po 18. hodině do ul. Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem (silnice č. III/30012). Podle prvotního šetření se tu dívka střetla s pravou přední částí projíždějícího automobilu Škoda Octavia poté, co vystoupila z vozidla zn. Toyota. Po nárazu chodkyně upadla na vozovku. Nehoda se naštěstí obešla bez vážnějších následků a zraněnou dívku si do péče převzali přivolaní záchranáři. Dechová zkouška na alkohol u řidičky vozidla dopadla negativně. Hmotná škoda je předběžně vyčíslena na 5 tisíc korun.

Veškeré okolnosti události jsou nyní předmětem dalšího šetření trutnovských dopravních policistů.

nprap. Lukáš Vincenc

12. března 2020, 10:13

