Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Střet osobního auta s chodci

NÁCHODSKO – Tragická dopravní nehoda.

Dnes ráno došlo v Novém Městě nad Metují na silnici č. I/14 v ul. Komenského ke střetu osobního vozidla tov. zn. BMW s chodkyní (46 let) přecházející silnici po přechodu pro chodce. Následně vozidlo narazilo do dalších třech mužů (28, 49, 50 let), kteří v blízkosti dopravní nehody prováděli opravu chodníku, přičemž jeden z nich (49 let) utrpěl zranění neslučitelná se životem a zbylé dva muže si spolu s chodkyní s vážnými zraněními převzali do péče lékaři. Nejmladší z mužů byl letecky transportován do FN Hradec Králové. U zemřelého bude nařízena soudní pitva.

Řidič (73 let) při dopravní nehodě utrpěl lehké zranění. Alkohol byl u něho vyloučen negativní dechovou zkouškou.

Veškeré okolnosti a příčina dopravní nehody jsou nadále v šetření náchodských policistů.

por. Ing. Karolína Macháčková

30.7.2024

