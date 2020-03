Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Střet dvou náklaďáků

HRADECKO – Řidiče vyprošťovali z vozidla.

V úterý 3. března krátce po 6 hodině došlo na silnici I. třídy v katastru obce Černožice k dopravní nehodě dvou nákladních automobilů. Pětadvacetiletý řidič nákladního vozidla značky Renault Master jedoucí ve směru od obce Jaroměř do Hradce Králové pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost své jízdy a čelně narazil do zadní části nákladního vozidla značky Scania. Řidič vozidla Scania právě zastavoval na příkaz pracovníka, který v místech z důvodu přestavby vozovky řídil dopravu.



Z vozidla Renault byl řidič vyproštěn hasiči a následně převezen sanitou do Fakultní nemocnice Hradec Králové.



Přesná příčina a veškeré okolnosti dopravní nehody jsou předmětem šetření hradeckých dopravních policistů.



kpt. Ing. Eliška Majerová

3. 3. 2020, 15:30



