Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Štěstí v neštěstí

HRADECKO - Žena mohla přijít o statisíce korun.

Ve včerejších odpoledních hodinách jsme přijali oznámení o podezření z podvodu. Devětašedesátiletá žena z Hradce Králové do protokolu uvedla, že z jí neznámého čísla ji volal muž, který se představil jako zaměstnanec banky s informací, že si na ní někdo vzal úvěr. Následně ji měla volat nějaká další osoba z banky s tím, že aby nepřišla o své peníze, musí své úspory vybrat a vložit na chráněný účet. Svých 600 tisíc korun si žena chtěla vybrat, ale v hradecké bance neměli na pokladně tak vysokou hotovost. Pokladní ji domluvila výběr v Pardubicích. Neznámá osoba, kterou měla žena stále na telefonu, ji okamžitě sehnala taxi službu. V pardubické pobočce peníze vybrala a vrátila se do Hradce Králové, kde v jednom obchodním domě pomocí zaslaných QR kódů, začala vkládat do bitcoinmatu peníze. Naštěstí si ji všimla náhodně procházející osoba a řekla jí, ať tam nic nedává, že se jedná pravděpodobně o podvod.

Poškozená žena, přestože ji osoba na telefonu stále utvrzovala, že jedná ve svém zájmu a přemlouvala v pokračování vkládání peněz, telefon položila a zavolala na linku 158. Díky všímavé osobě tak přišla "jen" o 70 tisíc korun.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro přečin podvod, za který pachateli hrozí až 5leté vězení.

Opětně apelujeme na občany: Nevěřte neznámým lidem. Kdokoliv se může vydávat za kohokoliv. Banka nikdy takovým způsobem nejedná. Peníze v bance máte v bezpečí. Pokud vložíte peníze do bitcoinmatu a neznáte heslo do kryptoměnové peněženky, nikdy své peníze již bohužel neuvidíte.

por. Iva Kormošová

26.3.2024, 15.15

