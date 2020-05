Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Srážka dvou cyklistů

TRUTNOVSKO – Při nehodě sehrál roli alkohol.

DN - Bílá TřemešnáVe čtvrtek 28. května vyjížděli policisté k nehodě dvou cyklistů do obce Bílá Třemešná (silnice II/325). Podle prvního šetření na místě muž na jízdním kole značky Kellys se při jízdě v klesání zřejmě nechoval ohleduplně, nejel při pravém okraji komunikace, kličkoval, a následně narazil levým bokem do cyklisty, který ho v té chvíli předjížděl. Po střetu oba skončili na vozovce a utrpěli zranění. Do péče si je převzali přivolaní záchranáři, přičemž prvního muže s vážnějšími poraněními převezli k dalšímu ošetření do královédvorské nemocnice. Dechové zkoušky u cyklistů odhalili pozitivní hodnoty 2,02 a 0,87 promile alkoholu. Předběžná hmotná škoda je celkově vyčíslena na 7 tisíc korun.

Nehoda je nadále v šetření trutnovských dopravních policistů.

nprap. Lukáš Vincenc

29. května 2020, 12:35

