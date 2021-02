Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Sněhová nadílka komplikuje dopravu

KRAJ – Do dnešního poledne vyšší počet nehod než za celý včerejší den.

Jen do dnešního poledne evidujeme na území Královéhradeckého kraje celkem 17 dopravních nehod, což je vyšší počet nehod než za celý včerejší den. Dopravní nehody a havárie byly ve většině případů zapříčiněné napadeným sněhem a ledovkou.

Smiradská Lhota - Janovice

Nicméně ani dnešek se neobešel bez nehody s alkoholem. Krátce po půl druhé hodině ranní havaroval na Hradecku osmadvacetiletý řidič automobilu značky Škoda. Ve směru od Smidarské Lhoty k Janovicím pravděpodobně dostal smyk a vjel do příkopu, kde narazil do stromu. Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku, jejíž výsledek byl pozitivní. Přístroj naměřil 2,40 promile alkoholu. Příčina a okolnosti této nehody jsou předmětem šetření hradeckých dopravních policistů.

Na silnici I. třídy č. 35 u odbočky na Vojice na Jičínsku se krátce před 7. hodinou ranní stala hromadná dopravní nehoda dvou nákladních a dvou osobních automobilů. Policisté ihned vyjeli na místo. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Alkohol byl u řidičů vyloučen provedenou dechovou zkouškou.



S ohledem na aktuální vývoj počasí doporučujeme řidičům přizpůsobit jízdu stavu komunikace a na zasněžených vozovkách dbát zvýšené opatrnosti.



por. Ing. Eliška Majerová

9. 2. 2021

Odkazy do noveho okna Smiradská Lhota-Janovice. 1 Detailní náhled

