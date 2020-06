Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Smrtelná nehoda

HRADECKO - Auto po havárii shořelo.

Okolo půlnoci v noci z neděle na pondělí (7.- 8.6.) na silnici III. třídy v katastru obce Králíky havarovalo osobní vozidlo značky Škoda Felicia. Řidič jedoucí od Petrovic těsně před obcí Podoliby pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schonostem a při projetí pravotočivé zatáčky přejel do protisměru, kde v příkopu narazil do stromu. Krátce před 00.30 si hořícího vozidla všimla právě projíždějící hlídka policistů, kteří auto začali hasit, a na místo přivolali hasiče, kteří požár dohasili. Poté se v autě našel zaklíněný řidič, u něhož lékař zkonstatoval smrt a nařídil soudní pitvu. Jeho totožnost potvrdí až znalecké zkoumání.

U vozidla byla vyčíslena škoda na 15 tisíc a na stromě 2 tisíce korun.

Přesná příčina havárie je v šetření hradeckých policistů a vyzývají svědky, kteří by mohli k nehodě nebo aspoň k požáru podat jakoukoliv informaci, aby zavolali na linku 158.

por. Iva Kormošová

8.6.2020, 14.50

