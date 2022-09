Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Senioři, nedejte se!

Interaktivní divadlo pro dříve narozené, věnované prevenci kriminality.

Ve čtvrtek 29. 9. 2022 v 10.hodin v Klubu seniorů v Novém Bydžově koordinátorka prevence Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje společně s divadelním uskupením Divadlo VeTři zahajují projekt prevence kriminality SENIOŘI, NEDEJTE SE! Projekt reaguje na bezpečnostní problém, týkající se trestných činů, páchaných na seniorech. První ze série 10 představení napříč celým královéhradeckým krajem proběhne v novobydžovském Klubu seniorů dopoledne, téhož dne pak s projektem zavítají ještě do Chlumce nad Cidlinou, kde se budou moci zapojit senioři do projektu ve 14.00 hodin v Klicperově domě. Všichni senioři jsou srdečně zváni.

A co mohou návštěvníci očekávat? Interaktivní divadelní představení pro seniory obsahuje hrané scénky, kdy herci předvádějí nebezpečné situace, do kterých se mohou senioři dostat. Nenásilnou formou jsou přitom do děje zapojováni také diváci, tedy senioři samotní. Po každé scénce následuje beseda s policejním preventistou, kdy jednotlivé situace mají možnost rozebrat, vyslechnout si rady, vedoucí k bezpečnějšímu chování, a v neposlední řadě si mohou odnést preventivní materiály. Materiály, které pro ně policisté připravili, jsou nejen v podobě letáků, pro seniory nachystali třeba i praktické pouzdro na doklady, nebo hadřík na brýle, vše samozřejmě v kombinaci s natištěnými preventivními radami a důležitými telefonními čísly. Délka představení je v rozmezí od 60 do 120 minut. Projekt Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje finančně podpořil Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra částkou 98.400 Kč.

Další představení jsou naplánována na říjen (změny termínů vyhrazeny):

10.10.2022 Solnice od 10.00 hodin v Klubu důchodců

10.10.2022 Borohrádek od 14.00 hodin v Klubu důchodců

11.10.2022 Jičín od 10.00 hodin Knihovna V. Čtvrtka

11.10.2022 Nová Paka od 14.00 hodin v Malém divadelním sále

26.10.2022 Broumov od 10.00 hodin v Infocentru Broumov

26.10.2022 Náchod od 14.00 hodin Svaz seniorů Náchod

kpt. Mgr. Eva Prachařová

27. 9. 2022 v 15.00 hodin

